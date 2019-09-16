Вчора проект Державного бюджету на 2020 рік був затверджений Урядом. Він передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі: 74,4 млрд гривень буде спрямовано на відновлення українських доріг.

Дорожній фонд у 2020 році становитиме 69, 7 млрд гривень.

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Напрями спрямування коштів Дорожнього фонду:

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 38,0 млрд грн;

будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 млрд грн;

заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 млрд грн;

виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 6,3 млрд грн.

“Платники податків, які фінансують дороги з власної кишені, хочуть, щоб дороги ремонтувались не ділянками по 40 метрів або через пости в Фейсбук, а з’являлись цілі хайвеї. Тому у найближчих планах навести лад в Укравтодорі, і провести роботу з областями, які в цьому році також мають значні можливості – 22 млрд гривень будуть витрачатись на місцеві і комунальні дороги, а не лежати на банківських рахунках, від цього дороги не з’являться”, пише на своїй сторінці в FB новий міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян критично поставився до вказаних в проекті бюджету сум. "На жаль, цифри не настільки оптимістичні, як нам хотілося. На відміну від нашої пропозиції передбачити 100% акцизу з пального на ремонт доріг з 2020 року, що за нашими підрахунками мало б скласти мінімум 75 млрд грн, в проекті бюджету передбачено лише 69,7 млрд грн. При чому, до цієї суми входять і 50% від штрафів за перевантаження.Нагадаю, за твердженням паливної асоціації, мінімум 30% ринку нафтопродуктів в тіні, з них не сплачуються жодні податки, лише кеш несумлінним чиновникам" пише пан Омелян на своїй сторінці у FB.

На його думку, питання п’ятирічної програми відбудови територіальних доріг в обсязі 10 млрд грн/рік, що дасть змогу відбудувати за цей період всі автошляхи між райцентрами теж проігноровано.

"Пане Президенте, Ви обралися на хайпі "ГдєДарогі?". Ми будували по 4000 км щороку. Ви повинні будувати 10 000 – 15 000 км на рік, щоб бути кращими за нас! А для цього потрібно на наступний рік мінімум 85 млрд грн, а ще краще – 150 млрд грн лише на дороги! І суворий контроль, щоб не крали. Бо вже знову планують", – впевнений Володимир Омелян.

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