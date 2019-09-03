Найважливіші питання про українські дороги: куди поділись гроші дорожнього фонду та чому перевантажені вантажівки безкарно та безконтрольно псують дорожнє полотно? В таких умовах введення будь-яких додаткових податків та залучення інших джерел фінансування немає сенсу.

У введенні спеціального збору для проїзду з великовантажних автомобілів за проїзд по дорогах України, про що повідомив в.о. глави Нацагентства "Укравтодор" Славомір Новак, немає ніякої необхідності, тому що на дорогах країни немає ніякого вагового контролю за рухом перевантажених вантажівок.

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Таку думку в коментарі кореспонденту ГолосUA повідомив автомобільний юрист Володимир Караваєв.

"Коли ми з вами заправляємо паливно-мастильні матеріали, близько чверті (наприклад, з 100 гривень акциз становить близько 22 гривень) йде на сплату акцизу для формування Дорожнього фонду", - сказав експерт.

Як нагадав В. Караваєв, закон про Дорожній фонді був прийнятий ще в 2006 році, після чого була піднята ціна на бензин і дизпаливо, але сам Дорожній фонд запрацював лише кілька років тому.

"Звідси постає питання - а куди ж йшли гроші, виділені на утримання доріг? Адже не 100% від цих стягується грошей іде в Дорожній фонд. І на сьогоднішній день ми маємо наповнення Дорожнього фонду всього на 50%. Але чому ми маємо лише 50%, якщо даний акциз вводився для утримання доріг ?", - питає він.

Як зазначив юрист, не отримавши відповіді на питання про те, куди йшли податки, які ми платили на утримання доріг, говорити про будь-який новий податок - нерозумно.

"Що ж стосується контролю великовантажних автомобілів на дорогах, то, незважаючи на виділені Євросоюзом гроші на установку 70 спеціальних дорожніх вагових комплексів, вони до сих пір не запрацювали. А тому ваговий контроль на дорогах відсутній", - пояснив співрозмовник.

Наприклад, як зазначив експерт, в Києві жодного такого вагового комплексу немає і не буде. А тому, по столиці вільно роз'їжджають вантажівки, перевантажені піском або щебенем.

"Які б нові податки ми не вводили, це ніяк не вплине на якість доріг. А тому ми повинні отримати відповіді на два питання - куди поділися виплачені нами податки на утримання доріг, а також що зроблено і що збираються зробити, щоб перевантажені автомобілі не з'являлися не тільки на трасах між містами, а й усередині міст", - підсумував В. Караваєв.

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Нагадаємо, виконуючий обов'язки глави агентства Славомир Новак повідомив, що Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" планує ввести систему збору оплат від великовантажного транспорту за проїзд по дорогах України.

"Це була моя ініціатива - імплементувати в Україні інтелектуальні транспортні системи. Крім Weight-in-Motion (WiM, системи автоматичного зважування в русі - ред.), це також фото-фіксація перевищення швидкості і системи аналізу трафіку за допомогою камер. Четверта частина глобальної інтелектуальної транспортної системи України - це tolling, тобто збір оплат з великовантажного транспорту за проїзд по дорогах України ", - повідомив він.

Він вважає, що введення збору буде серйозною законодавчою зміною для України, яке істотно поліпшить стан доріг в країні.

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