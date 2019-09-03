Важнейшие вопросы об украинских дорогах: куда делись деньги дорожного фонда и почему перегруженные грузовики безнаказанно и бесконтрольно портят дорожное полотно. В таких условиях введение каких-либо дополнительных налогов и привлечение других источников финансирования не имеют смысла.

Во введении специального сбора для проезда с большегрузных автомобилей за проезд по дорогам Украины, о чем сообщил и.о. главы Нацагентства "Укравтодор" Славомир Новак, нет никакой необходимости, потому что на дорогах страны нет никакого весового контроля за движением перегруженных грузовиков.

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Такое мнение в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил автомобильный юрист Владимир Караваев.

"Когда мы с вами заправляем горюче-смазочные материалы, около четверти (например, по 100 гривен акциз составляет около 22 гривен) уходит на уплату акциза для формирования Дорожного фонда", – сказал эксперт.

Как напомнил В. Караваев, закон о Дорожном фонде был принят еще в 2006 году, после чего была поднята цена на бензин и дизтопливо, но сам Дорожный фонд заработал лишь несколько лет назад.

"Отсюда возникает вопрос – а куда же шли деньги, выделенные на содержание дорог? При этом, ведь не 100% от денег, которые взимаются идет в Дорожный фонд. И на сегодняшний день мы имеем наполнение Дорожного фонда всего на 50%. Но почему мы имеем только 50%, если данный акциз вводился для содержания дорог", – отметил он.

Как отметил юрист, не получив ответа на вопрос о том, куда шли налоги, которые мы платили на содержание дорог, говорить о любом новом налоге – глупо.

"Что же касается контроля большегрузных автомобилей на дорогах, то, несмотря на выделенные Евросоюзом деньги на установку 70 специальных дорожных весовых комплексов, они до сих пор не заработали. А поэтому весовой контроль на дорогах отсутствует", – пояснил собеседник.

Например, как отметил эксперт, внутри Киева ни одного такого весового комплекса нет и не будет. А потому, по столице свободно разъезжают грузовики, перегруженные песком или щебнем.

"Какие бы новые налоги мы не вводили, это никак не повлияет на качество дорог. А потому мы должны получить ответы на два вопроса – куда делись выплаченные нами налоги на содержание дорог, а также что сделано и что собираются сделать, чтобы перегруженные автомобили не появлялись не только на трассах между городами, но и внутри городов также", – подытожил Караваев.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности главы агентства Славомир Новак сообщил, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" планирует ввести систему сбора оплат от большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины.

"Это была моя инициатива – имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (WiM, системы автоматического взвешивания в движении – ред.), Это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины – это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", – сообщил он.

Он считает, что введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

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