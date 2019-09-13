Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" повинна бути приватизована. Про це повідомив в. о. глави "Укравтодору Славомир Новак.

За словами глави "Укравтодору", Славоміра Новака, "Автомобільні дороги України" не повинні бути в державній власності.

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"У понеділок у нас буде презентація першого звіту компанії Deloitte, яка працює над концепцією реструктуризації" Автомобільні дороги України ". Але стратегічна мета - приватизація. Ця компанія не повинна бути державною", - сказав він. Новак зазначив, що ринок утримання й ремонту доріг повинен бути приватним. "Я радий, що новий міністр інфраструктури повністю це підтримує", - підкреслив він.

У 2016 році Кабінет міністрів України скасував ліквідацію державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України", розпочату влітку 2015 року у зв'язку з реформою дорожньої галузі, і відновив роботу компанії. Відзначається, що в процесі ліквідації держкомпанії виявилося, що її неможливо ліквідувати, оскільки її борги перевищують вартість підприємства.

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