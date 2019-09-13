Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" должна быть приватизирована. Об этом сообщил и. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

По словам главы "Укравтодора" Славомира Новака, "Автомобильные дороги Украины" не должны быть в государственной собственности.

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"В понедельник у нас будет презентация первого отчета компании Deloitte, которая работает над концепцией реструктуризации" Автомобильные дороги Украины ". Но стратегическая цель – приватизация. Эта компания не должна быть государственной", – сказал он. Новак отметил, что рынок содержания и ремонта дорог должен быть частным. "Я рад, что новый министр инфраструктуры полностью это поддерживает", – подчеркнул он.

В 2016 году Кабинет министров Украины отменил ликвидацию государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", начатой летом 2015 года в связи с реформой дорожной отрасли, и восстановил работу компании. Отмечается, что в процессе ликвидации госкомпании оказалось, что ее невозможно ликвидировать, поскольку ее долги превышают стоимость предприятия.

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