Вчера проект Государственного бюджета на 2020 год был утвержден Правительством. Он предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли: 74,4 млрд гривен будет направлено на восстановление украинских дорог.

Дорожный фонд в 2020 году составит 69,7 млрд гривен.

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Области направления средств Дорожного фонда:

развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения – 38,0 млрд грн;

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) – 22,2 млрд грн;

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами – 3,2 млрд грн;

выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования – 6,3 млрд грн.

"Налогоплательщики, финансирующие дороги из собственного кармана, хотят, чтобы дороги ремонтировались не участками по 40 метров или с помощью постов в Фейсбуке, а появлялись целые хайвеи. Поэтому в ближайших планах навести порядок в Укравтодоре, и провести работу с областями, которые в этом году также имеют значительные возможности – 22 млрд гривен будут тратиться на местные и коммунальные дороги, а не лежать на банковских счетах, от этого дороги не появятся", – пишет на своей странице в FB новый министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян критически отнесся к указанным в проекте бюджета суммам. "К сожалению, цифры не столь оптимистичны, как нам хотелось. В отличие от нашего предложения предусмотреть 100% акциза с топлива на ремонт дорог с 2020 года, что по нашим подсчетам должно составить минимум 75 млрд грн, в проекте бюджета предусмотрено только 69,7 млрд грн. Причем, в эту сумму входят и 50% от штрафов за перегруз. Напомню, по утверждению топливной ассоциации, минимум 30% рынка в тени, из них не платятся никакие налоги, только кэш недобросовестным чиновникам" – пишет господин Омелян на своей странице в FB.

По его мнению, вопрос пятилетней программы восстановления территориальных дорог в объеме 10 млрд грн/год, что позволит восстановить за этот период все автодороги между райцентрами – тоже проигнорирован.

"Господин Президент, Вы избирались на хайпе "Где Дороги?”. Мы строили по 4000 км ежегодно. Вы должны строить 10 тысяч – 15 тысяч км в год, чтобы быть лучше нас! А для этого нужно на следующий год минимум 85 млрд грн, а еще лучше – 150 млрд грн только на дороги! И строгий контроль, чтобы не воровали. Потому что уже снова планируют", – уверен Владимир Омелян.

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