Київська Інспекція з паркування з початку своєї роботи вже виписала столичним водіям 1516 штрафів та евакуювала 546 автомобілів.

“Загальна кількість постанов, винесених інспекторами з паркування за період з 09.07 по 15.09 - 1516 та загальна сума накладених адміністративних стягнень у вигляді штрафу - 605 620 грн. Евакуйовано 546 автомобілів” повідомляють в Інспекції з паркування.

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Наразі в київський Інспекції з паркування працює 16 інспекторів. Вони виписали 1516 штрафів за 48 робочих днів. Виходить по всьому місту виписується 31 штраф за один робочий день. Тобто кожен інспектор виписує два штрафи на день.

Це надто низький показник ефективності, адже навіть якщо на виписку штрафу витрачати цілу годину, то за 8ми часовий робочий день 16 працівників мали б виписувати 128 штрафів.

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Згідно даних інформаційно-аналітичної системи “майно” м. Київ всього складено 1196 протоколів про адміністративні порушення правил паркування, з них оплачено усього 221.

Нагадаємо, що деякі водії, щоб не отримати “заочний” штраф за неправильне паркування, знімають з атво номери та кладуть їх у салон або у багажник. Це не є порушенням Правил дорожнього руху, оскільки без держзнаків заборонено рухатись, а стояти – можна. В такому випадку Їнспектор з паркування не може виписати “заочний” штраф. Втім, така хитрість не рятує від евакуації за неправильну парковку.

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