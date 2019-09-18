У серпні в ЄС зафіксували небувалий спад продажів на авторинку -8,4%. За прогнозами експертів продажі і надалі будуть зменшуватись.

За 8 місяців спад поки не такий великий -3,2%, але негативна тенденція на європейському ринку спостерігається вже рік. Автоконцерни недорахувалися вже майже півмільйона покупців в 2019 році. Це предвеснік майбутньої кризи або нова реальність?

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Статистика продажів за 8 місяців 2019 року стала “холодним душем” для автомобільних концернів. Жорсткі норми Євро в поєднанні з новими стандартами WLTP обрушили продажі і перспективи. Майже весь рік продажі нових автомобілів в країнах ЄС проходять з негативною динамікою. Невеликий приріст був відзначений лише в липні, але він виявився нетривалим.

Криза на європейському авторинку зачепила майже всі країни. Одна тільки Німеччина, з ключових ринків, поки що демонструє незначне зростання. Але Франція, Італія, Іспанія, Великобританія - давно в мінусах. І тільки країни Східної Європи поки що рятують загальноєвропейську картину продажів.

У автоконцернах також фіксують значні збитки. Так, продажі VW Group в країнах ЄС за 8 місяців 2019 року скоротилися на 4,3%, до того ж в негативній динаміці всі бренди, крім Skoda і Seat. Найгірший стан справ у Porsche. Тут недорахувалися 19% покупців.

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У концерні PSA зафіксували спад за всіма брендам, крім Citroen. Сумарно продажі впали на 0,7%. Renault знизила продажу на 4,9%. І тільки Dacia поки в плюсах.

Негативні цифри побачили в звітах BMW, Ford, Nissan, Honda, Mazda, Jaguar Land Rover. А найгірше справи йдуть у концерну FCA (FIAT-Chrysler). Тут за 8 місяців спад продажів на 12%, а в серпні недорахувалися 26% покупців. Притому, є бренди, де ситуація взагалі трагічна. Наприклад, Alfa Romeo вже фіксує 45-60% спаду.

Катастрофа відбувається і у Nissan. Продажі за 8 місяців впали на 27,5%, а в серпні аналітики побачили і зовсім трагічні показники - 47,5% спаду реалізації.

Для більш-менш стабільного європейського авторинку такі цифри - це щось позамежне. У чому ж причина?

Тут наклалося одразу кілька факторів. І першопричини спаду авторинку, дійсно, виникли не сьогодні. Відлуння “дізельгейта” продовжують позначатися на спокійній Європі. Посилення контролю, нові норми токсичності, змусили автовиробників відмовлятися від ряду моделей і модифікацій. Суворі нормативи WLTP змусили автоконцерни напружитися з сертифікацією, яку знову ж встигли або захотіли пройшли не всі. Ера автомобілів з ДВС неухильно рухається до заходу, але електромобільні технології поки що не рятують автогігантів.

Але в Європі наростають і інші тренди. Особистий автомобіль більше не асоціюється у молодого покоління зі свободою пересування. Вже проходить мода на володіння авто. Все більшої популярності набувають сервіси спільного використання авто і це вже почало позначатися на показниках продажів. Європейський авторинок має погані перспективи.

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