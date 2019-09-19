Особенно это почувствуют владельцы авто, живущие вблизи столицы, машин на иностранных номерах и таксисты.

С 21 сентября вступает в силу распоряжение Нацкомфинуслуг "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по ОСГПВ ВНЗ", который увеличивает лимиты выплат по этому виду страхования. В частности, максимальная сумма выплат за ущерб по имуществу (то есть автомобилей) в ДТП достигло 130 тысяч гривен (вместо 100 тысяч ранее). А расходы на восстановление здоровья увеличились до 260 тысяч грн (было 200 тысяч). То есть максимальные лимиты увеличены на 30%.

Вместе с тем, прямого повышения стоимости полисов не предусмотрено – базовый платеж, от которого рассчитывается стоимость "автогражданки", остается на прежнем уровне в 180 грн. Однако страховые компании понесут дополнительные расходы при выплате возмещения, поэтому они поднимут цены на полисы. Ведь увеличить их можно за счет использования корректирующих коэффициентов, многие из которых меняются.

В частности, увеличиваются коэффициенты для автомобилей на иностранных номерах – с 2-4 до 5-10.

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Система бонус-малус за безаварийную или аварийную езду станет менее выгодной для законопослушных граждан. Страховщик за безаварийную езду может использовать только коэффициент 0,9. А для тех, кто побывал в ДТП, тариф может вырасти в 1,8 раз. Впрочем, последнюю поправку страховые компании используют нечасто.

Больше всего изменений произошло при определении стоимости полиса в зависимости от места жительства автовладельца. Во-первых, она будет определяться не по месту регистрации автомобиля (номеру сервисного центра, как раньше), а по месту проживания (регистрации) владельца, которое записано в свидетельстве о регистрации авто.

Самое ощутимое подорожание коснется населенных пунктов вблизи Киева, которых при определении коэффициентов объединили с городами-миллионниками. Поэтому для жителей окраин столицы тарифы на полисы "автогражданки" поднимутся где-то на 60%, а для других – в среднем на 15%. Коэффициент для такси будет в пределах 1,1-1,5.

Именно поэтому жителям окрестностей Киева, таксистам и владельцам "евроблях", у которых скоро заканчивается срок действия полиса "автогражданки", следует поспешить и оформить полис по старым тарифам и коэффициентам.

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Одновременно вводится понижающий коэффициент для электромобилей – 0,9. Кроме того, уменьшен тариф для тех, кто оформляет электронный страховой полис – для него тоже действует коэффициент 0,9, то есть полис будет на 10% дешевле.

По словам представителей страховых компаний, нулевая франшиза при оформлении полиса "автогражданки" почти не будет применяться (разве что при условии приобретения дополнительных страховок).

Кроме того, другим распоряжением Нацкомфинуслуг утвердили новый образец полиса ОСГПВ, старый будет действителен до 1 марта 2020 года.