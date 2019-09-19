Особливо це відчують власники авто, що живуть поблизу столиці, машин на іноземних номерах та таксисти.

З 21 вересня набирає чинності розпорядження Нацкомфінпослуг "Про внесення змін в деякі нормативно-правові акти щодо ОСГПВ ВНЗ", яке збільшує ліміти виплат за цим видом страхування. Зокрема, максимальна сума виплат за шкоду щодо майна (тобто автомобілів) в ДТП сягнула 130 тисяч гривень (замість 100 тисяч раніше). А витрати на відновлення здоров'я збільшились до 260 тисяч грн (було 200 тисяч). Тобто максимальні ліміти збільшені на 30%.

Водночас, прямого підвищення вартості полісів не передбачено – базовий платіж, від якого розраховується вартість "автоцивілки", залишається на попередньому рівні у 180 грн. Однак страхові компанії понесуть додаткові витрати при виплаті відшкодування, тому вони піднімуть ціни на поліси. Адже збільшити їх можна за рахунок використання коригуючих коефіцієнтів, багато з яких змінюється.

Зокрема, збільшуються коефіцієнти для автомобілів на іноземних номерах – з 2-4 до 5-10.

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Система бонус-малус за безаварійну або аварійну їзду стане менш вигідною для законослухняних громадян. Страховик за безаварійну їзду може використати лише коефіцієнт 0,9. А для тих, хто побував в ДТП, тариф може вирости в 1,8 разів. Втім, останню поправку страхові компанії використовують нечасто.

Найбільше змін відбулося при визначенні вартості поліса в залежності від місця проживання автовласника. По-перше, вона буде визначатись не за місцем реєстрації автомобіля (номером сервісного центру, як раніше), а за місцем проживання (реєстрації) власника, яке записано в свідоцтві про реєстрацію авто.

Найвідчутніше подорожчання торкнеться населених пунктів поблизу Києва, яких при визначенні коефіцієнтів об'єднали з містами-мільйонниками. Тому для жителів околиць столиці тарифи на поліси "автоцивілки" піднімуться десь на 60%, а для інших – в середньому на 15%. Коефіцієнт для таксі буде в межах 1,1-1,5.

Саме тому жителям околиць Києва, таксистам та власникам "євроблях", у яких незабаром закінчується строк дії полісу "автоцивілки", слід поспішити та оформити поліс за старими тарифами й коефіцієнтами.

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Водночас вводиться понижуючий коефіцієнт для електромобілів – 0,9. Окрім того, зменшено тариф для тих, хто оформляє електронний страховий поліс – для нього теж діє коефіцієнт 0,9, тобто поліс буде на 10% дешевшим.

За словами представників страхових компаній, нульова франшиза при оформленні полісу "автоцивілки" майже не буде застосовуватись (хіба що за умови придбання додаткових страховок).

Окрім того, іншим розпорядженням Нацкомфінпослуг затвердило новий зразок полісу ОСГПВ, старий буде дійсний до 1 березня 2020 року.