Оприлюднено дані щодо кількості та вартості куплених в Україні електронних полісів страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту.

З 7 лютого по 3 вересня 2018 року в Україні було придбано 46 412 електронних полісів "автоцивілки", повідомляє МТСБУ. Автовласники заплатили за них 37,4 млн. гривень, середня вартість поліса скала 806 грн. Цікаво, що середня вартість "паперових" полісів ОСАГО становила 673 грн.

На сьогодні продажами електронних страховок займається 30 з 40 страхових компаній, які мають право продавати автоцивілку. Причому на першу п'ятірку страховиків припадає 78% проданих полісів та 81% премій. Це VUSO, ТАС, PZU Україна, Провідна та АХА Страхування.

Динаміка продажів електронних полісів ОСАГО з 7 лютого по 3 вересня 2018 року

Можливість укладати договір обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності з'явилася в українських водіїв з 7 лютого 2018 року в відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №3631 від 31.08.2017 "Про затвердження змін до Положення про особливості укладання договорів ОСАГО".

Втім, МТСБУ поки що рекомендує власникам електронних договорів страхування мати з собою роздруковану візуальну форму електронного полісу.

Впровадження "електронного полісу" не скасовує можливості укладати договори страхування в паперовій формі. Право вибору форми договору обов'язкового страхування залишається за клієнтом.

Нагадаємо, що найдешевшу автоцивілку онлайн можна придбати на сайті "Авто24".