У Франкфурті баварська марка показала водневий концепт кросовера з великими шансами на конвеєр.

Спроби випустити електрокар на водні у BMW були й раніше, однак цього разу мова не про виставкові зразки чи обмежену серію, а про масове виробництво кросовера на гідрогені.

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Ще у 2013 році BMW домовилась з Toyota про спільну роботу над водневим приводом. З 2015 року проводяться випробування цієї силової установки і тепер зрозуміло, що баварці готові вивести в світ свою першу “водяну” модель.

Носієм силовї установки на перших порах може стати кросовер BMW X5 – саме він був обраний для демонстрації у Франкфурті. Однак з часом баварці можуть випустити і повністю самостійну модель Hydrogen-автомобіля.

Фото: BMW i Hydrogen NEXT / BMW

Концепт i Hydrogen NEXT мало чим відрізняється від звичайного X5 актуального покоління. А зазирнути під капот кросовера німці не дозволили, повідомивши лише, що відновити запас водню можна буде менш, ніж за чотири хвилини, а запас ходу перевищуватиме усі існуючі показники (у Toyota Mirai, наприклад, він становить 750 км).



Серійне виробництво водневого електрокара намічене аж на 2025 рік, а в 2022 році може бути випущена лімітована серія подібних авто.

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