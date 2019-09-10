Для публіки свої двері Франкфуртський міжнародний автосалон відкриє лише післязавтра, 12 вересня, однак наші журналисти мають доступ до експозицій вже сьогодні, тож ми розповімо про найцікавіше першими.

У виставковому центрі Messe Frankfurt з 10 по 22 вересня проходить масштабна подія автомобільного світу – Франкфуртський автосалон. Десятки презентацій нових серійних моделей та концептів. Тримаємо руку на пульсі подій.

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На автосалоні у Франкфурті будуть представлені новинки більшості світових автомобільних брендів – Audi, BMW, Jaguar, Honda, Hyundai, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen тощо. Цього року навіть логотип виставки утворений з числених лого учасників.

Більшість цьогорічних прем'єр автосалону у Франкфурті, приготованих масовими автовиробниками, матиме електричний чи гібридний приводи. Нижче – найочікуваніші прем’єри.

Audi A3, S8, SQ8 і Q7 (фейсліфтінг)

Audi представить четверте покоління своєї популярної моделі A3 2020-го модельного року. Вперше на публіці Audi покаже рестайлінгові моделі S8, SQ8 та оновлений кросовер Q7.

BMW X6

Нещодавно показане третє покоління X6 від BMW також дебютує у Франкфурті. Зовні він стане більш схожим на інші новинки бренду, а найпотужнішим мотором стане 523-сильний 4,4-літровий бензиновий V8, який розганяє кросовер до 100 км/год за 4.4 секунди.

BMW Vision M Next

Концепт Vision M – це погляд BMW на те, як може виглядати суперкар M1 зразка 1978 року в 2019 році. Vision M отримає бензиново-електричну гібридну трансмісію потужністю 591 л. с., яку згодом можна буде побачити в більш доступних моделях BMW M performance.

Cupra Electric concept

Нещодавно представлений бренд Seat Cupra продемонструє концептуальну версію свого першого електрокара в кузові купе, побудовану на універсальній архітектурі MEB Volkswagen Group.

Honda E

Серійний електромобіль в ретро-стилі, основою якого став концепт 2017 року, вперше постане перед публікою у своєму конвеєрному вигляді.

Спортивний електрокар Hyundai Electric

Перший повністю електричний Hyundai для перегонів, розроблений в Німеччині. Поки про нього практично нічого не відомо.

Hyundai i10

Один з найбільш привабливих "малюків" в своєму класі.

Гібридний гіперкар Lamborghini

Lamborghini готує заміну для свого флагмана Aventador на 2020 рік. Нова модель отримала гібридну силову установку і вартість у 2.5 млн доларів!

Land Rover Defender

Ми вже знаємо, що наступник легендарного позашляховика буде випускатися в трьох кузовах, оснащених різними дизельними і бензиновими двигунами. Єдине, що залишається інтригою - чи стане новинка продовжувачем легендарного батька або це вже буде "не той Дефендер" ...

Mercedes-Benz EQV

Перший в світі електричний мінівен від Mercedes дуже нагадує звичайний V-клас.

Mercedes-Benz GLB

Новий компактний позашляховик GLB отримає 302 к. с. під капотом від 2.0-літрового "м'якого" гібридного силового агрегату. Флагман AMG 45 матиме потужність 416 к. с.

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Mini Electric

Електрична версія Mini SE.

Porsche Taycan

Porsche почне програму електрифікації вартістю 6,4 млрд доларів. Taycan – перший "млинець". Замовлення на нього можна зробити навіть в Україні.

Renault Captur

Модель отримала абсолютно новий зовнішній дизайн, оновила фронтальну і задню оптику, але при цьому в ній, як і раніше, легко вгадуються загальні риси старого доброго Captur першого покоління.

Skoda Kamiq Monte Carlo і Scala Monte Carlo

Очікується, що Skoda не покаже абсолютно нових проривних моделей на Франкфуртському шоу цього року, однак продемонструє новий варіант Monte Carlo для хетча Scala і компактного позашляховика Kamiq, тим самим підкресливши ралійну спадщину бренду.

Opel Corsa

Новий Corsa стане першим Opel, який був розробленим після переходу в PSA Group в 2017 році. Модель В-класу важить на 108 кг менше, ніж його попередник. Як і Peugeot 208, з яким він ділить свою платформу, може бути оснащений бензиновими, дизельними або електричними силовими агрегатами.

Volkswagen ID 3, ID концепт та T-Roc Cabriolet

Перший з серійних електричних хетчбеків, дуже схожий на "Гольф". До речі, довгоочікуваної презентації восьмого покоління "Гольфа" у Франкфурті, нібито, не буде – хетчбеку влаштують персональну програму дебюту.

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