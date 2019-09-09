Якщо маєте вагон грошей, можете встигнути купити. Залишилось 29 машин.

В інтерв'ю з журналістами французької редакції Motor1 глава компанії Стефан Вінкельман заявив, що виробництво гіперкара стартує в 2021 році. Серія складається з 30 машин, по 3,5 мільйони євро за кожну.

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На відміну від рекордного прототипу, швидкість серійних машин буде штучно обмежена відміткою в 440 км/год, повідомляє Motor1. Після встановлення рекорду, Bugatti хизувалась тим, що, за бажання, могла б досягти швидкості у 515 км/год, але це, мовляв, не потрібно бренду. Тим не менш, досягнутий показник у 490 км/год якийсь час триматиметься на п’єдесталі.

Офіційне оголошення назви і ціни нового гіперкара Bugatti відбулося в рамках традиційного урочистого заходу в Мольсгаймі. Глава компанії Стефан Вінкельман на заході заявив, що Bugatti побудує тільки 30 гіперкарів за зразком рекордного прототипу, а названі вони Chiron Super Sport 300+.

Фото: Bugatti Chiron Super Sport 300+ / Motor1

Оцінений кожен з 30 гіперкарів у вражаючі 3,5 мільйона євро. Виробник повідомив, що один з гіперкарів уже замовили, причому прямо під час прем’єрної вечірки, тож залишилось 29 машин.

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