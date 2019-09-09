Если у вас есть вагон денег, можете успеть купить. Осталось 29 машин.

В интервью с журналистами французской редакции Motor1 глава компании Стефан Винкельман заявил, что производство гиперкара стартует в 2021 году. Серия состоит из 30 машин, по 3,5 миллиона евро за каждую.

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В отличие от рекордного прототипа, скорость серийных машин будет искусственно ограничена отметкой в 440 км/ч, сообщает Motor1. После установления рекорда, Bugatti хвасталась тем, что при желании могла бы достичь скорости в 515 км/ч, но это, мол, не нужно бренду. Тем не менее, достигнутый показатель в 490 км/ч какое-то время будет держаться на пьедестале.

Официальное объявление названия и цены нового гиперкара Bugatti состоялось в рамках традиционного торжественного мероприятия в Мольсайме. Глава компании Стефан Винкельман на мероприятии заявил, что Bugatti построит лишь 30 гиперкаров по образцу рекордного прототипа, а названы они Chiron Super Sport 300+.

Фото: Bugatti Chiron Super Sport 300+ / Motor1

Оценен каждый из 30 гиперкаров в впечатляющие 3,5 миллиона евро. Производитель сообщил, что один из гиперкаров уже заказали, причем прямо во время премьерной вечеринки, поэтому осталось 29 машин.

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