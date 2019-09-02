Автосалон у Франкфурті IAA-2019 розпочне роботу з 12 вересня 2019 року. Однак журналісти дізнаються про всі прем'єри Франкфурта-2019 вже 10 вересня.

Франкфуртський автосалон проходить кожних два роки у вересні, почергово з Паризьким мотор-шоу. В 2019 році він відчинить двері для відвідувачів з 12 по 22 вересня у традиційному для нього місці – виставковому центрі Messe Frankfurt. Вартість квитка на мотор-шоу у Франкфурті становить від 8 до 19 євро. Журналісти "Авто24" будуть вести прямий репортаж з автошоу 10-11 вересня.

На автосалоні у Франкфурті будуть представлені новинки більшості світових автомобільних брендів – Audi, BMW, Jaguar, Honda, Hyundai, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen тощо.

На сьогодні вже відомо про багато прем'єр автосалону у Франкфурті, більшість з них матиме електричний чи гібридний приводи. Однак ще більше новинок засекречені і будуть розкриті лише в день преси 10 вересня. Ось деякі з тих, про які ми писали:

Audi A3, S8, SQ8 і Q7 (фейсліфтінг)

Audi представить четверте покоління своєї популярної моделі A3 2020-го модельного року. Вперше на публіці Audi покаже свої рестайлінгові моделі S8, SQ8 і оновлений кросовер Q7.

BMW X6

Нещодавно показане третє покоління X6 від BMW також дебютує у Франкфурті. Зовні він стане більш схожим на інші новинки бренду, а найпотужнішим мотором стане 523-сильний 4,4-літровий бензиновий V8, який розганяє кросовер до 100 км/год за 4.4 секунди.

BMW Vision M Next

Концепт Vision M - це погляд BMW на те, як може виглядати суперкар M1 зразка 1978 року в 2019 році. Vision M отримає бензиново-електричну гібридну трансмісію потужністю 591 л. с., яку згодом можна буде побачити в більш доступних моделях BMW M performance.

Cupra Electric concept

Нещодавно представлений бренд Seat Cupra продемонструє концептуальну версію свого першого електрокара в кузові купе, побудовану на універсальній архітектурі MEB Volkswagen Group.

Honda E

Серійний електромобіль в ретро-стилі, основою якого став концепт 2017 року.

Спортивний електрокар Hyundai Electric

Перший повністю електричний Hyundai для перегонів, розроблений в Німеччині. Поки про нього практично нічого не відомо.

Hyundai i10

Один з найбільш привабливих "малюків" в своєму класі.

Гібридний гіперкар Lamborghini

Lamborghini готує заміну для свого флагмана Aventador на 2020 рік. За доступними на цей момент даними, модель отримає гібридну силову установку і вартість у 2.5 млн доларів!

Land Rover Defender

Ми вже знаємо, що наступник легендарного позашляховика буде випускатися в трьох кузовах, оснащених різними дизельними і бензиновими двигунами. Єдине, що залишається інтригою - чи стане новинка продовжувачем легендарного батька або це вже буде "не той Дефендер" ...

Mercedes-Benz EQV

Перший в світі електричний мінівен від Mercedes дуже нагадує звичайний V-клас.

Mercedes-Benz GLB

Новий компактний позашляховик GLB отримає 302 к. с. під капотом від 2.0-літрового "м'якого" гібридного силового агрегату. Флагман AMG 45 матиме потужність 416 к. с.

Mini Electric

Електрична версія Mini.

Porsche Taycan

Porsche почне програму електрифікації вартістю 6,4 млрд доларів. Taycan - перший "млинець". Замовлення на нього можна зробити навіть в Україні.

Renault Captur

Модель отримала абсолютно новий зовнішній дизайн, оновила фронтальну і задню оптику, але при цьому в ній, як і раніше, легко вгадуються загальні риси старого доброго Captur першого покоління.

Skoda Kamiq і Scala Monte Carlo

Очікується, що Skoda не покаже абсолютно нових проривних моделей на Франкфуртському шоу цього року, однак продемонструє новий варіант Monte Carlo для хетча Scala і компактного позашляховика Kamiq, тим самим підкресливши ралійну спадщину бренду.

Opel Corsa

Новий Corsa стане першим Opel, який був розробленим після переходу в PSA Group в 2017 році. Модель В-класу важить на 108 кг менше, ніж його попередник. Як і Peugeot 208, з яким він ділить свою платформу, може бути оснащений бензиновими, дизельними або електричними силовими агрегатами.

Volkswagen ID 3, ID концепт та T-Roc Cabriolet

Перший з серійних електричних хетчбеків, дуже схожий на "Гольф". До речі, восьме покоління "гольфа" нібито не покажуть, але подивимось – все можливо!