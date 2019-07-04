Баварська компанія оприлюднила подробиці про нове покоління свого купе-кроссовера BMW X6. Змін чимало і на різний смак: одним – гамма потужних моторів і занижений центр ваги, іншим – підсвічування в облицюванні радіатора.

Новий "Ікс-шість" став довшим, нижчим і ширшим – відповідно, на 26 мм, на 6 мм і на 15 мм. Тому купе-кросовер не просто присів зовні, а отримав нижчий центр ваги, що повинно позначитися на керованості. Хоча чи буде вона кращою аніж раніше, сказати важко, можливо, це лише компенсація розтягнутої на цілих 42 мм колісної бази.

Зрозуміло, що в основі новинки багато спільного з BMW Х5 (G05), та й інші моделі марки щедро поділилися компонентами – фірмову модульну платформу CLAR (Cluster Architecture) німці створили ще в 2015 р. Крім того, в дизайні явно вгадуються риси купе 8 series.

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Що стосується силових агрегатів – фактору, традиційно найбільш важливого для цільової аудиторії BMW, то для початку заявлені чотири варіанти. Найпростішою буде комплектація xDrive30d з 3,0-літровим дизелем (249 к.с. і 620 Нм). Апологетам бензину запропонують версію xDrive40i з "шісткою" – очевидно, рядною (340 к.с. і 450 Нм).

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Варіант M50d оснащений 400-сильним дизелем, а вершиною лінійки напевно оголосять версію M50i з 4,4-літровим V8 (530 к.с. і 750 Нм). Розгін до сотні з місця у цієї машини 4,3 с: начебто і вражаюче, але колишня "емка" X6 мала показник на 0,1 с краще. Чому так вийшло, не пояснюється. Всі версії будуть комплектуватися восьмиступінчастим “автоматом” і повним приводом.

З зовнішніх ефектів новий BMW X6 отримає не тільки діоди в радіаторі (треба думати, сині?), але й лазерні фари BMW LaserLight з півкілометровою довжиною променя. В простіших версіях оптика буде діодною, як і задні світлоблоки. Опціональні комплектації передбачають насамперед пакет M Sport: це адаптивна М-підвіска з активними заднім диференціалом і стабілізатором поперечної стійкості, що підрулюють задні колеса, спеціальний вихлоп і карбон в обробці салону.

Ще один пакет під назвою Offroad включає пневмопідвіску (діапазон регулювання кліренсу 80 мм), задній диф з блокуванням і чотири оффроуд-режими налаштувань для керуючої електроніки. Про ціни і дату надходження нового BMW X6 в українські автосалони марки буде оголошено додатково.

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