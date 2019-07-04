Баварская компания обнародовала подробности о новом поколении своего купе-кроссовера BMW X6. Изменений много и на разный вкус: одним – гамма мощных моторов и заниженный центр тяжести, другим – подсветка в облицовке радиатора.

Новый “Икс-шесть” стал длиннее, ниже и шире – соответственно, на 26 мм, на 6 мм и на 15 мм. Соответственно, купе-кроссовер не просто присел внешне, а получил более низкий центр тяжести, что должно сказаться на управляемости. Хотя будет ли она лучше прежней, сказать трудно, возможно, это лишь компенсация растянутой на целых 42 мм колесной базы.

Понятно, что в основе новинки много общего с BMW Х5 (G05), да и другие модели марки щедро поделились компонентами – фирменную модульную платформу CLAR (Cluster Architecture) немцы создали еще в 2015 г. Кроме того, в дизайне явно угадываются черты купе 8 series.

Читайте также: Каким был первый автомобиль BMW

Что касается силовых агрегатов – фактора традиционно наиболее важного для целевой аудитории BMW, то для начала заявлены четыре варианта. Самой простенькой будет комплектация xDrive30d с 3,0-литровым дизелем (249 л.с. и 620 Нм). Апологетам бензина предложат версию xDrive40i с “шестеркой” - естественно, рядной (340 л.с. и 450 Нм).

Читайте также: Купе: стоит ли покупать автомобиль с кузовом купе

Вариант M50d оснащен 400-сильным дизелем, а вершиной линейки наверняка объявят версию M50i с 4,4-литровым V8 (530 л.с. и 750 Нм). Подрыв до сотни с места у этой машины 4,3 с: вроде бы и впечатляюще, но прежняя “эмка” X6 имела показатель на 0,1 с лучше. Почему так получилось, не объясняется. Все версии будут комплектоваться восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Из внешних эффектов новый BMW X6 получит не только диоды в радиаторе (надо полагать, синие?), но лазерные фары BMW LaserLight с полукилометровой длиной луча. В версиях попроще оптика будет диодной, как и задние светоблоки. Опциональные комплектации предусматривают прежде всего пакет M Sport: это адаптивная М-подвеска с активными задним дифференциалом и стабилизатором поперечной устойчивости, подруливающие задние колеса, специальный выхлоп и карбон в отделке салона.

Еще один пакет под названием Offroad включает пневмоподвеску (диапазон регулировки клиренса 80 мм), задний диф с блокировкой и четыре оффроуд-режима настроек для управляющей электроники. О ценах и дате поступления нового BMW X6 в украинские автосалоны марки будет объявлено дополнительно.

Читайте также: В каких случаях автопроизводители экономят за счет потребителя