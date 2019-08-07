На Міжнародному автосалоні у Франкфурті, який відбудеться у вересні 2019 року, компанія Hyundai Motor представить публіці нову генерацію сітікара i10. Сьогодні прес-служба компанії вже розповсюдила перший скетч моделі, який демонструє суттєве оновлення її вигляду.

Новий Hyundai i10, судячи з наданого зображення, отримає динамічний і сучасний дизайн екстер'єру, в якому поєднуються плавні поверхні і гострі лінії. Автомобіль, у порівнянні з поточним поколінням, додасть в габаритах - збільшиться його ширина й висота.

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Передня частина автомобіля оснащена широкою решіткою радіатора з інтегрованими денними ходовими вогнями. Трикутної форми повітрозабірники переднього бампера надають автомобілю динамічний вигляд і забезпечують поліпшені аеродинамічні характеристики. Особлива риса моделі - Х-образні задні стійки, на яких розміщений логотип i10.

Обіцяють, що нове покоління Hyundai i10 отримає повний набір сучасних систем зв'язку і безпеки, включаючи BlueLink, Android Auto, Apple CarPlay, бездротову зарядку смартфонів, камеру заднього виду з поліпшеною роздільною здатністю, системи активної безпеки - асистента запобігання фронтального зіткнення (FCAA), систему утримання в смузі руху (LKA), асистента перемикання фар дальнього світла (HBA) та інші.

Технічні характеристики нового Hyundai i10 будуть озвучені в день прем'єри автомобіля в рамках Міжнародного автосалону у Франкфурті.

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