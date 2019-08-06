Спортивний підрозділ Hyundai Motor Company, Hyundai Motorsport оголосив про початок роботи над своїм першим в історії електричним гоночним автомобілем, який ознаменує нову еру автоспорту для компанії.

Світова прем'єра електричного спорткара відбудеться 10 вересня 2019 року в рамках Міжнародного автосалону (IAA) у Франкфурті.

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Компанія Hyundai Motor, один зі лідерів з виробництва електромобілів, заявила про старт проекту зі створення електричних гоночних автомобілів на базі свого спортивного підрозділу Hyundai Motorsport, розташованого в Альценау (Німеччина). Перший прототип такого спорткара вже проходить тестові випробування і готується до світового дебюту у Франкфурті, в рамках Міжнародного автосалону IAA-2019.

Сьогодні компанія продемонструвала тизер і відеоролик моделі.

"Для Hyundai Motorsport настає нова ера. Протягом багатьох місяців наша команда в Альценау старанно працювала над гоночним електромобілем, і незабаром ми зможемо поділитися плодами нашої праці. Поява в модельному ряду Hyundai Motorsport автомобіля на електротязі знаменує новий етап для нашої компанії, природне продовження нашої діяльності в області автоспорту, яка тісно пов'язана з поточними тенденціями та інноваціями в автомобільній промисловості", - заявив Андреа Адамо, директор команди Hyundai Motorsport.

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З 2015 року інженери спортивного підрозділу марки розробили кілька спортивних моделей на базі стандартних автомобілів Hyundai - i20 R5, i30 N TCR, Veloster N TCR, а також i20 Coupe WRC, який використовується командою Hyundai Motorsport в Чемпіонаті світу з ралі WRC.