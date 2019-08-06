Спортивное подразделение Hyundai Motor Company, Hyundai Motorsport объявило о начале работы над своим первым в истории электрическим гоночным автомобилем, который ознаменует новую эру автоспорта для компании.

Мировая премьера электрического спорткара состоится 10 сентября 2019 года в рамках Международного автосалона (IAA) во Франкфурте.

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Компания Hyundai Motor, один из лидеров по производству электромобилей, заявила о старте проекта по созданию электрических гоночных автомобилей на базе своего спортивного подразделения Hyundai Motorsport, расположенного в Альценау (Германия). Первый прототип такого спорткара уже проходит тестовые испытания и готовится к мировому дебюту во Франкфурте, в рамках Международного автосалона IAA-2019.

Сегодня компания продемонстрировала тизер и видеоролик модели.

"Для Hyundai Motorsport наступает новая эра. В течение многих месяцев, наша команда в Альценау старательно работала над гоночным электромобилем, и вскоре мы сможем поделиться плодами нашего труда. Появление в модельном ряду Hyundai Motorsport автомобиля на электротяге знаменует новый этап для нашей компании, естественное продолжение нашей деятельности в области автоспорта, которая тесно связана с текущими тенденциями и инновациями в автомобильной промышленности", – заявил Андреа Адамо, директор команды Hyundai Motorsport.

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С 2015 года инженеры спортивного подразделения марки разработали несколько спортивных моделей на базе стандартных автомобилей Hyundai – i20 R5, i30 N TCR, Veloster N TCR, а также i20 Coupe WRC, который используется командой Hyundai Motorsport в Чемпионате мира по ралли WRC.