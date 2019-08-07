На Международном автосалоне во Франкфурте, который состоится в сентябре 2019 года, компания Hyundai Motor представит публике новое поколение ситикара i10. Сегодня пресс-служба компании распространила первый скетч модели, который демонстрирует существенное обновление ее облика.

Новый Hyundai i10, судя по предоставленному изображению, получит динамичный и современный дизайн экстерьера, в котором сочетаются плавные поверхности и острые линии. Автомобиль, по сравнению с текущим поколением, прибавит в габаритах – увеличится его ширина и высота.

Читайте также: Hyundai разрабатывает электрический спорткар

Передняя часть автомобиля оснащена широкой решеткой радиатора с интегрированными дневными ходовыми огнями. Треугольной формы воздухозаборники переднего бампера придают автомобилю динамичный вид и обеспечивают улучшенные аэродинамические характеристики. Особая черта модели – Х-образные задние стойки, на которых размещен логотип i10.

Обещают, что новое поколение Hyundai i10 получит полный набор современных систем связи и безопасности, включая BlueLink, Android Auto, Apple CarPlay, беспроводную зарядку смартфонов, камеру заднего вида с улучшенным разрешением, системы активной безопасности – ассистента предотвращения фронтального столкновения (FCAA), систему удержания в полосе движения (LKA), ассистент переключения фар дальнего света (HBA) и другие.

Технические характеристики нового Hyundai i10 будут озвучены в день премьеры автомобиля в рамках Международного автосалона во Франкфурте.

Также интересно: Электрокар с дисплеем вместо руля стал доступным для заказа