Компанія Mini назвалла дату прем'єри свого першого електрокара і вже навіть відкрила прийом замовлень, однак подробиць про новинку не розкриває.

Дебют батарейного Mini Cooper E призначений на 9 липня. Хоча випускатимуть електро-хетч в Оксфорді, замовити його в Британії поки не можна – лише в Швеції, Норвегії, Нідерландах та Німеччині.

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В Mini називають появу електричного хетчбека “новою віхою” в історії марки і початком “нової ери”. При цьому новинка матиме знайомий дизайн, який творці описують словом “культовий”, а збудована на платформі UKL1 концерну BMW, адаптованій під електричну силову установку.

Фото: концепт Mini Cooper E / BMW

Технічні подробиці Mini Cooper E досі тримаються в таємниці. Однак шпигунські витоки повідомляють про те, що силова установка новинки може бути запозичена в BMW i3S. Відповідно, мова може йти про 180 к.с., 270 Нм крутного моменту та запас ходу у 300 кілометрів.



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