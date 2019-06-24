Компания Mini назвала дату премьеры своего первого электрокара и уже даже открыла прием заказов, однако подробностей о новинке не раскрывает.

Дебют батарейного Mini Cooper E назначен на 9 июля. Хотя выпускать электро-хэтч будут в Оксфорде, заказать его в Британии пока нельзя – только в Швеции, Норвегии, Нидерландах и Германии.

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В Mini называют появление электрического хэтчбека “новой вехой” в истории марки и началом “новой эры”. При этом новинка получит знакомый дизайн, который создатели описывают словом “культовый”, а построена на платформе UKL1 концерна BMW, адаптированной под электрическую силовую установку.

Фото: концепт Mini Cooper E / BMW

Технические подробности Mini Cooper E до сих пор держатся в тайне. Однако шпионские утечки сообщают о том, что силовая установка новинки может быть позаимствована у BMW i3S. Соответственно, речь может идти о 180 к. С., 270 Нм крутящего момента и запасе хода в 300 километров.

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