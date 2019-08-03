На початку липня Audi презентувала топ-версію крос-купе Q8 — новачок отримав індекс SQ8 TDI, який красномовно засвідчив: "кільця" і не думають "ставити хрест" на дизельних двигунах.

Дизельгейт, який зародився в концерні Volkswagen AG, став причиною справжнього водорозділу в автомобільному світі — тепер є період до вересня 2015 року, та після, коли сучасні дизельні двигуни, незважаючи на всі свої незаперечні переваги, опинилися в опалі.

Але зараз силами преміум-підрозділу концерну Volkswagen – компанії Audi – дизелям намагаються повернути ти позиції, на які вони абсолютно справедливо претендують.

Про те, що собою становить машина і чому лінійку Q8 очолила версія з дизельним двигуном, ми поспілкувалися із Максимом Шкілем, засновником "Ауді Центр Одеса Юг". До складу цього офіційного представника марки входить Audi Terminal — перший в Україні дилерський центр, виконаний в концепції Audi Sport.

— Максиме Вікторовичу, моє перше питання стосується позначки TDI в назві нового топового крос-купе від Audi. Чому, на вашу думку, саме дизельний двигун з'явився у моторному відсіку Audi SQ8?

— Для мене все зрозуміло: мова йде про швидкісну модель люкс-сектора, яка надає можливість пересування не тільки шляхами, але й поза асфальтом. Тож, найпотужніший дизельний двигун, серед тих, що пропонуються покупцям у Європі, цілком доречний — це 4-літровий бі-турбонадувий V8 з віддачою 435 кінських сил та 900 Нм обертаючого моменту.

— Тобто, Ви не вбачаєте в рішенні Audi встановлювати дизель на SQ8 нічого дивного. Ок. Але ми говоримо про топове крос-купе — і на сьогодні, враховуючи репутацію дизельних двигунів у світі, такий крок виглядає чи не провокаційним...

— Знову ж таки, тут все логічно. Audi SQ8 має стартову динаміку на рівні 4,8 секунди до першої сотні, тож нема ніяких сумнівів щодо того, чи має це авто право перебувати серед топ-моделей, що пропонує своїм покупцям Audi.

Додайте до цього зовнішність, яка й у “звичайного” Q8 випромінює енергію — а у SQ8 TDI має підкреслену атлетичність... Нарешті, не варто забувати, що саме дизельні Audi п'ять разів перемагали у найпрестижнішому в світі марафоні на витривалість "24 години Ле-Ману" — тобто, дизельні двигуни цілком довели, що можуть використовуватися у автоспорті світового рівня.

Причому, говорячи про SQ8, ми маємо пам'ятати, що мова йде про гібрид — хоча і м'який, із стартер-генератором. А дизель-електричні Audi перемагали у Ле-Мані ще тричі. Тобто, загалом маємо вісім перемог... На мою думку, немає нічого дивного в тому, що багаторічні напрацювання не поспішають "списати" — тільки для того, щоб відповідати кон'юнктурі сьогодення. Врешті-решт, запитайте у покупців: вони дійсно хочуть відмовитись від сучасних дизельних двигунів?

— Щодо схеми "м'який гібрид", за якою побудовано SQ8 TDI. Оскільки цей термін тільки входить в повсякденне життя світового автопрому, можна трошки детальніше: про що йде мова? Це певна комплектація, чи щось з переліку опцій...

— Технічно SQ8 майже повторює SQ7: 4-літровий бі-турбований дизель із додатковим електрокомпресором, 8-ступенева автоматична коробка, постійний повний привід quattro із розподільчим диференціалом Torsen, що передає 40% обертаючого моменту на передні колеса і 60% на задні, пневмопідвіска. Але силовий агрегат доповнено ремінним стартер-генератором потужністю 11 к.с., який забезпечує роботу системи start-stop та надає змогу протягом 40 секунд не користуватись двигуном на швидкостях від 50 до 150 км/год. За рахунок цього доповнення, яке дозволило вписатися у вимоги EU-6 DG, авто й отримало визначення "м'якого гібрида". В такому вигляді випускатимуть усі Audi SQ8 TDI.

— Ви згадали про показник стартової динаміки: 4,8 секунди до "сотні". Це рівень спорт-карів, проте зовні авто майже не відрізняється від "звичайної" Q8, найпотужніша версія якої має 3-літровий бензиновий двигун потужністю "усього" 340 к.с. І вона відчутно повільніша...

— Так, 340-сильна Q8 (яка дебютувала в Україні восени 2018 року) прискорюється з місця до 100 км/год на секунду повільніше (за 5,9 с). Але враховуючи її зовнішність, я не вважаю, що топова модифікація повинна відчутно відрізнятись від "звичайної" Q8.

Це взагалі непритаманно Audi — яскраво відокремлювати свої найпотужніші та найшвидші авто. Є певний набір зовнішніх деталей, які дозволяють миттєво відрізняти ті ж S-версії, і у SQ8 TDI вони присутні: корпуси дзеркал з полірованого металу, колеса з власним зовнішнім виглядом збільшеного діаметру (для SQ8 можна замовити 22-дюймові диски; стандартно 21-дюймові колеса), випускна система із подвійними круглими патрубками... Тобто, той хто розбирається в техніці, одразу побачить відмінності. А у всьому іншому клієнти дуже задоволені зовнішнім виглядом Q8.

— А чого варти очікувати в салоні SQ8?

— Тут та ж історія, що у випадку із зовнішністю: зміни мінімальні, але відчутні. Перш за все, це чорний колір, який став фірмовим для інтер'єрів S-серії від Audi. А знайомий за "звичайною" Q8 інтер'єр Audi Virtual Cockpit з двома сенсорними екранами на центральній консолі має S-режим панелі приладів (з тахометром посередині).

Передні крісла з інтегрованим підголів'ям, два варіанти керма — класичне з трьома спицями та з пласкою нижньою частиною, композит в оздобленні... Тобто, це не перебільшення: як і у випадку з інтер'єром, тут вистачає кількох деталей, щоб зробити його особливим, саме таким, як потрібно Q8 у S-виконанні.

— Тобто, ми маємо кілька стильних деталей у зовнішності, ще кілька деталей у салоні і стартову динаміку на рівні 4.8 секунди. А ще ремінний стартер-генератор та можливість замовити 22-дюймові диски. І звичайно, шильдик SQ8. Це те, за що покупці платитимуть гроші?

— Покупці платитимуть гроші перш за все платформу MLB Evo. Це та сама платформа, на якій побудовані, наприклад, Bentley Bentayga та Lamborghini Urus. Що це значить для покупця, для якого важливо мати повноцінне крос-купе? Про пневмопідвіску можна навіть не пригадувати — вона у подібної техніки вже давно входить до стандартної комплектації. Як, до речі, у випадку з SQ8, і електромеханічні активні поперечні стабілізатори та карбон-керамічні гальма.

А от серед опцій можна обрати 22-дюймові колеса. І доповнити їх спортивною підвіскою, яка поставляється разом із активним диференціалом — він змінює подачу тяги на колеса у поворотах відповідно до навантаження на зовнішнє/внутрішнє колесо. А можна замовити повнокероване шасі з кутом повороту задніх коліс до 5 градусів — причому, таке шасі може поставлятися або окремо, або як частина спортивної підвіски з активним диференціалом. Ось за що покупці платитимуть гроші. На додачу до деталей у зовнішності та інтер'єрі.

— Я спробував пригадати, кого можна позначити як прямого конкурента SQ8 TDI. І виходить цікава картина: Mercedes не пропонує нічого подібного, у GLE дизельні модифікації "закінчуються" на 3-літровій 330-сильній модифікації 400d. Porsche взагалі відмовилась від дизельних двигунів. Тож, єдиний суперник — це BMW X6 M50d...

— Саме так. 3 літра, квадро-турбонагнітач... Але всього 400 кінських сил, 760 Нм обертаючого моменту та паспортні 5,2 с до 100 км/год. Насправді, дуже непогані результати, але навіть за цифрами SQ8 виграє. Тобто, мова йде про найпотужніше та найдинамічніше авто в своєму сегменті. Це, до речі, теж одна з причин, чому люди купуватимуть SQ8 TDI: як для своїх показників, при помірних витратах пального наш клієнт отримує швидке, комфортабельне авто з відмінною керованістю. Найшвидше в своєму класі. На якому можна з'їхати з асфальту, не ризикуючи пошкодити машину.

Про зовнішність нічого казати не буду — це справа особистого смаку. Але впевнений, що подібну сукупність властивостей здатне надати далеко не кожне авто навіть класом вище — при тому, що цінник SQ8 демократичним ніяк не назвеш.

— До речі, а вже відомо, коли нова SQ8 TDI приїде до України та яка буде її вартість? У Німеччині продажі починаються наприкінці літа...

— Пріоритет у продажах цілком логічно віддано найбільшим ринкам. Тому нам доведеться зачекати: SQ8 з'явиться в Україні тільки в першому кварталі наступного, 2020 року. Втім, є й добра новина: наприклад, у Німеччині ціни на SQ8 починаються з 102 900 євро. Нам в цьому сенсі пощастило більше: вартість базової комплектації орієнтовно буде дорівнювати 90 тисяч євро.

— Що ж, чекаємо на появу SQ8 TDI в Україні. Дякую Вам за перше, поки що заочне знайомство з ним. До зустрічі!



Технічні характеристики Audi SQ8 TDI 2020MY

Габарити:

довжина — 5006 мм

ширина — 1995/2190 мм (без урахування дзеркал/із дзеркалами)

висота — 1624 мм (1630 мм з багажними рейлінгами)

колісна база — 2996 мм

об'єм багажного відсіку (5-місна конфігурація салону) — 605 л

ємність паливного бака: 85 літрів

ємність бака AdBlue: 24 літра

споряджена маса — 2440 кг (EU)

Двигун:

дизельний, V-подібний, 8-циліндровий, з двома турбокомпресорами послідовної дії, допоміжним електричним турбокомпресором, безпосереднім впорскуванням палива та ремінним стартер-генератором; робочій об'єм 3956 cм3

максимальна потужність — 435 к.с. (320 кВт) у диапазоні 3750-4750 об/хв

піковий обертаючий момент — 900 Нм у диапазоні 1350-3250 об/хв

витрати палива (WLTP, за даними виробника):

— 8.6 л/100 км (міський цикл руху)

— 7.3 л/100 км (шосейний цикл руху)

Трансмісія:

8-ступенева, автоматична, з можливістю ручного перемикання передач; постійний повний привід quattro з міжосьовим диференціалом Torsen, розподіл обертаючого момента в звичайних умовах 40/60% (передня/задня вісь відповідно)

Динаміка:

0-100 км/год за 4.8 с

максимальна швидкість: 250 км/год (обмежена електронікою)

Автор: Юрій Бугаєв

Фото: Audi AG та Максима Шкіля