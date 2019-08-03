В начале июля Audi презентовала топ-версию кросс-купе Q8 — новичок получил индекс SQ8 TDI, который красноречиво показал: "кольца" и не думают "ставить крест" на дизельных двигателях.

Дизельгейт, который зародился в концерне Volkswagen AG, стал причиной настоящего водораздела в автомобильном мире — теперь есть период до сентября 2015 года, и после, когда современные дизельные двигатели, несмотря на все свои неоспоримые преимущества, оказались в опале.

Но сейчас силами премиум-подразделения концерна Volkswagen компании Audi – дизелям пытаются вернуть те позиции, на которые они совершенно справедливо претендуют.

О том, что собой представляет машина и почему линейку Q8 возглавила версия с дизельным двигателем, мы пообщались с Максимом Шкилем, основателем "Ауди Центр Одесса Юг". В состав этого официального представителя марки входит Audi Terminal — первый в Украине дилерский центр, выполненный в концепции Audi Sport.

—Максим Викторович, мой первый вопрос касается отметки TDI в названии нового топового кросс-купе от Audi. Почему, по вашему мнению, именно дизельный двигатель появился в моторном отсеке Audi SQ8?

— Для меня все понятно: речь идет о скоростной модели люкс-сегмента, которая предоставляет возможность передвижения не только по дорогам, но и вне асфальта. Поэтому самый мощный дизельный двигатель среди предлагаемых покупателям в Европе вполне уместен – это 4-литровый би-турбонаддув V8 с отдачей 435 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

— То есть, Вы не видите в решении Audi устанавливать дизель на SQ8 ничего удивительного. Ок. Но мы говорим о топовых кросс-купе — и на сегодня, учитывая репутацию дизельных двигателей в мире, такой шаг выглядит провокационным...

— Опять же, здесь все логично. У Audi SQ8 стартовая динамика на уровне 4,8 секунды до первой сотни, поэтому нет никаких сомнений, имеет ли этот автомобиль право находиться среди топ-моделей Audi.

Добавьте к этому внешность, которая и у “обычного” Q8 излучает энергию, а у SQ8 TDI имеет подчеркнутую атлетичность... Наконец, не стоит забывать, что именно дизельные Audi пять раз побеждали в самом престижном в мире марафоне на выносливость "24 часа Ле-Мана" — то есть, дизельные двигатели вполне доказали, что могут использоваться в автоспорте мирового уровня.

Причем, говоря о SQ8, мы должны помнить, что речь идет о гибриде — хотя и мягком, со стартер-генератором. А дизель-электрические Audi побеждали в Ле-Мане еще три раза. То есть, в целом имеем восемь побед... По моему мнению, нет ничего удивительного в том, что многолетние наработки не спешат "списывать" — только для того, чтобы соответствовать конъюнктуре сегодняшнего дня. В конце концов, спросите у покупателей: они действительно хотят отказаться от современных дизельных двигателей?

— Относительно схемы "мягкий гибрид", по которой построен SQ8 TDI. Поскольку этот термин только входит в повседневную жизнь мирового автопрома, можно немножко поподробнее: о чем идет речь? Это определенная комплектация, или что-то из перечня опций...

— Технически SQ8 почти повторяет SQ7: 4-литровый би-турбированный дизель с дополнительным електрокомпресором, 8-ступенчатая автоматическая коробка, постоянный полный привод quattro с распределительным дифференциалом Torsen, который передает 40% крутящего момента на передние колеса и 60% на задние, пневмоподвеска. Но силовой агрегат дополнен ременным стартер-генератором мощностью 11 л.с., который обеспечивает работу системы start-stop и позволяет в течение 40 секунд не пользоваться двигателем на скоростях от 50 до 150 км/ч. За счет этого дополнения, которое позволило вписаться в требования EU-6 DG, автомобиль и получил определение "мягкого гибрида". В таком виде выпускаются все Audi SQ8 TDI.

— Вы упомянули о показателе стартовой динамики: 4,8 секунды до "сотни". Это уровень спорт-каров, однако внешне автомобиль почти не отличается от "обычной" Q8, самая мощная версия которой оснащена 3-литровым бензиновым двигателем мощностью "всего" 340 к.с. И она ощутимо медленнее...

— Да, 340-сильная Q8 (которая дебютировала в Украине осенью 2018 года) ускоряется с места до 100 км/ч на секунду медленнее (за 5,9 с). Но учитывая ее внешность, я не считаю, что топовая модификация должна ощутимо отличаться от "обычной" Q8.

Это вообще несвойственно Audi — ярко отделять свои самые мощные и быстрые авто. Есть определенный набор внешних деталей, которые позволяют мгновенно отличать те же S-версии, и в SQ8 TDI они присутствуют: корпуса зеркал из полированного металла, колеса с собственным внешним видом увеличенного диаметра (для SQ8 можно заказать 22-дюймовые диски; стандартно 21-дюймовые колеса), выпускная система с двойными круглыми патрубками... То есть, тот кто разбирается в технике, сразу увидит отличия. А во всем остальном клиенты очень довольны внешним видом Q8.

— А чего стоит ожидать в салоне SQ8?

— Здесь та же история, что в случае с внешностью: изменения минимальные, но ощутимые. Прежде всего, это черный цвет, который стал фирменным для интерьеров S-серии от Audi. А также знакомый по "обычной" Q8 интерьер Audi Virtual Cockpit с двумя сенсорными экранами на центральной консоли имеет S-режим панели приборов (с тахометром посередине).

Передние кресла с интегрированным подголовником, два варианта руля – классический с тремя спицами и с плоской нижней частью, композит в отделке... То есть, это не преувеличение: как и в случае с интерьером, здесь хватает нескольких деталей, чтобы сделать его особенным, именно таким, как нужно Q8 в S-исполнении.

— Таким образом, у нас есть несколько стильных деталей во внешности, еще несколько деталей в салоне и стартовая динамику на уровне 4.8 секунды. А еще – ременный стартер-генератор и возможность заказать 22-дюймовые диски. И конечно, же, шильдик SQ8. Это то, за что покупатели будут платить деньги?

— Покупатели будут платить деньги прежде всего за платформу MLB Evo. Это та самая платформа, на которой построены, например, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Что это значит для покупателя, для которого важно иметь полноценное кросс-купе? О пневмоподвеске можно даже не вспоминать — она у подобной техники уже давно входит в стандартную комплектацию. Как, кстати, в случае с SQ8, и электромеханические активные поперечные стабилизаторы и карбон-керамические тормоза.

А вот среди опций можно выбрать 22-дюймовые колеса. И дополнить их спортивной подвеской, которая поставляется вместе с активным дифференциалом — он изменяет подачу тяги на колеса в поворотах, нагружая внешнее/внутреннее колесо. А можно заказать полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес до 5 градусов — причем, такое шасси может поставляться либо отдельно, либо как часть спортивной подвески с активным дифференциалом. Вот за что покупатели будут платить деньги. В придачу к деталям во внешности и интерьере.

— Я попытался вспомнить, кого можно обозначить как прямого конкурента SQ8 TDI. И получается интересная картина: Mercedes не предлагает ничего подобного, у GLE дизельные модификации "заканчиваются" на 3-литровый 330-сильной модификации 400d. Porsche вообще отказалась от дизельных двигателей. Поэтому, единственный соперник — це BMW X6 M50d...

— Именно так. 3 литра, квадро-турбонагнетатель... Но всего 400 лошадиных сил, 760 Нм крутящего момента и паспортные 5,2 с до 100 км/час. На самом деле, очень неплохие результаты, но даже по цифрам SQ8 выигрывает. То есть, речь идет о наиболее мощном и динамичном авто в своем сегменте. Это, кстати, тоже одна из причин, почему люди будут покупать SQ8 TDI: как для своих показателей, при умеренных затратах топлива наш клиент получает быстрое, комфортабельное авто с отличной управляемостью. Самое быстрое в своем классе. На котором можно съехать с асфальта, не рискуя повредить машину.

О внешности ничего говорить не буду — это дело вкуса. Но уверен, что подобную совокупность свойств способно оказать далеко не каждое авто даже классом выше — при том, что ценник SQ8 демократическим никак не назовешь.

— Кстати, а уже известно, когда новая SQ8 TDI приедет в Украину и какова будет ее стоимость? В Германии продажи начинаются в конце лета...

— Приоритет в продажах вполне логично отдан крупнейшим рынкам. Поэтому нам придется подождать: SQ8 появится в Украине только в первом квартале следующего, 2020 года. Впрочем, есть и хорошая новость: например, в Германии цены на SQ8 начинаются с 102 900 евро. Нам в этом смысле повезло больше: стоимость базовой комплектации ориентировочно будет равняться 90 тысяч евро.

— Что ж, ждем появления SQ8 TDI в Украине. Спасибо Вам за первое, пока заочное знакомство с ним. До встречи!



Технические характеристики Audi SQ8 TDI 2020MY

Габариты:

длина — 5006 мм

ширина — 1995/2190 мм (без учета зеркал/с зеркалами)

высота — 1624 мм (1630 мм с багажными рейлингами)

колесная база — 2996 мм

объем багажного отсека (5-местная конфигурация салона) — 605 л

емкость топливного бака: 85 литров

емкость бака AdBlue: 24 литра

снаряженная масса — 2440 кг (EU)

Двигатель:

дизельный, V-образный, 8-цилиндровый, с двумя турбокомпрессорами последовательного действия, вспомогательным электрическим турбокомпрессором, непосредственным впрыском топлива и ременным стартер-генератором;

рабочий объем 3956 см 3

максимальная мощность – 435 л. с. (320 кВт) в диапазоне 3750-4750 об / мин

пиковый вращающий момент — 900 Нм в диапазоне 1350-3250 об/мин

расход топлива (WLTP, по данным производителя)

— 8.6 л/100 км (городской цикл движения)

— 7.3 л/100 км (шоссейный цикл движения)

Трансмиссия:

8-ступенчатая, автоматическая, с возможностью ручного переключения передач; постоянный полный привод quattro с межосевым дифференциалом Torsen, распределение крутящего момента в обычных условиях 40/60% (передняя/задняя ось соответственно)

Динамика:

0-100 км/час за 4.8 с

максимальная скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой)

Автор: Юрий Бугаев

Фото: Audi AG и Максима Шкиля