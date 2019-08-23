Тізер від італійського виробника натякає на суперкар з рисами концепту Terzo Millennio 2017 року.

Шанувальники марки Lamborghini та поважні клієнти атакували виробника запитами про випуск серійної версії концепта Terzo Millennio, показаного у 2017 році. І, здається, таки домоглись свого.

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Тізерний твітт з затемненою фотографією надає вкрай мало інформації. “Вас чекає щось нове. Відкрийте очі на майбутнє, і ви його побачите”, – так підписане зображення. На ньому можна роздивитись лише світлодіодні вогні головного світла автомобіля, виконані у формі трипроменевої зірки. Такі ж були і в Terzo Millennio.

Судячи з усього, фірма з Сант-Агата-Болоньєзе готується представити на автосалоні у Франкфурті гіперкар, який випустить обмеженою серію. Можна не сумніватись, що він буде дуже швидким та шалено дорогим.

Something new is waiting for you.

Open your eyes to the future and you’ll see it.

Are you ready for @iaamesse?#Lamborghini #IAA2019 pic.twitter.com/Ic2YzIJ4Cf — Lamborghini (@Lamborghini) 22 августа 2019 г.



За чутками, новий гіперкар отримав кодову назву LB48H і матиме гібридований силовий агрегат з двигуном V12. Це означає, що автомобіль матиме потужність більше 1000 к.с. Також за непідтвердженою інформацією гіперкар може коштувати близько 2,5 мільйонів доларів, він вже був показаний потенційним покупцям раніше на закритому заході і, можливо, увесь запланований тираж вже розпроданий.

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