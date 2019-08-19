Новинку презентували публіці на фестивалі Пеббл Біч, але тільки, щоб подражнити, бо на всіх бажаючих все одно не вистачить.

Французький автовиробник представив у Пеббл Біч свою найновішу модель, створену на честь історичного трекового спорткара Bugatti EB110 SS. Автомобіль став найдорожчим у лінійці марки, після Bugatti La Voiture Noir.

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Враховуючи, що Bugatti La Voiture Noir – одиничний гіперкар, який існує в єдиному екземплярі, новий Centodieci можна вважати найдорожчим серійним автомобілем марки. До того ж, спадкоємець Bugatti EB110 SS отримав найпотужніший мотор.

Фото: Bugatti Centodieci, EB110 SS та Chiron / Motor1, Techcrunch

Bugatti Centodieci виявився на 20 кіло легшим за Chiron, на базі якого він створений, а двигун при цьому став на 100 кінських сил потужнішим. Восьмилітровий квад-турбо W16 продукує 1600 кінських сил. Він забезпечує 1975-кілограмовому гіперкару прискорення від нуля до першої сотні за 2,4 секунди. Двісті на спідометрі можна побачити вже через 6,1 секунди, після старту, якщо встигнете. А позначку у 300 км/год стрілка проходить через 13,1 секунди. Максимальна швидкість, як і в Divo, обмежена на 380 км/год.



Французький виробник підтвердив, що буде випущено усього десять Centodieci з базовою ціною у 8,88 мільйонів доларів мільйонів, які легко перетворюються на 9 і більше, завдяки програмі персонального оздоблення.

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