Новинку представили публике на фестивале Пеббл Бич, но только, чтобы подразнить, потому что на всех желающих все равно не хватит.

Французский автопроизводитель представил в Пеббл-Бич свою новейшую модель, созданную в честь исторического трекового спорткара Bugatti EB110 SS. Автомобиль стал самым дорогим в линейке марки, после Bugatti La Voiture Noir.

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Учитывая, что Bugatti La Voiture Noir – единичный гиперкар, который существует в единственном экземпляре, новый Centodieci можно считать самым дорогим серийным автомобилем марки. К тому же, наследник Bugatti EB110 SS получил мощнейший мотор.

Фото: Bugatti Centodieci, EB110 SS и Chiron / Motor1, Techcrunch

Bugatti Centodieci оказался на 20 кило легче Chiron, на базе которого он создан, а двигатель при этом стал на 100 лошадиных сил мощнее. Восьмилитровый квад-турбо W16 продуцирует 1600 лошадиных сил. Он обеспечивает 1975-килограммовому гиперкару ускорение от нуля до первой сотни за 2,4 секунды. Двести на спидометре можно увидеть уже через 6,1 секунды после старта, если успеете. А отметку в 300 км/ч стрелка проходит за 13,1 секунды. Максимальная скорость, как и у Divo, ограничена на 380 км/час.



Французский производитель подтвердил, что будет выпущено всего десять Centodieci с базовой ценой в 8,88 миллионов долларов миллионов, которые легко превращаются в 9 и больше, благодаря программе персональной отделки.

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