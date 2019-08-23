Тизер от итальянского производителя намекает на суперкар с чертами концепта Terzo Millennio 2017 года.

Поклонники марки Lamborghini и уважаемые клиенты атаковали производителя запросами о выпуске серийной версии концепта Terzo Millennio, показанного в 2017 году. И, кажется, таки добились своего.

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Тизерный твитт с затемненной фотографией предоставляет крайне мало информации. “Вас ждет что-то новое. Откройте глаза на будущее, и вы его увидите”, – так подписано изображение. На нем можно разглядеть лишь светодиодные огни головного света автомобиля, выполненные в форме трехлучевой звезды. Такие же были и в Terzo Millennio.

Судя по всему, фирма из Сант-Агата-Болоньезе готовится представить на автосалоне во Франкфурте гиперкар, который выпустит ограниченной серией. Можно не сомневаться, что он будет очень быстрым и безумно дорогим.

Something new is waiting for you.

Open your eyes to the future and you’ll see it.

Are you ready for @iaamesse?#Lamborghini #IAA2019 pic.twitter.com/Ic2YzIJ4Cf — Lamborghini (@Lamborghini) 22 августа 2019 г.

По слухам, новый гиперкар получил кодовое название LB48H и будет иметь гибридный силовой агрегат с двигателем V12. Это означает, что автомобиль будет иметь мощность больше 1000 л.с. Также по неподтвержденной информации гиперкар может стоить около 2,5 миллионов долларов, он уже был показан потенциальным покупателям ранее на закрытом мероприятии и, возможно, весь запланированный тираж уже распродан.

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