Спортивний електро-кросовер отримав футуристичний дизайн.

Іспанська марка Cupra, представила тізер свого першого самостійного електрокросовера, котрий покажуть на автосалоні у Франкфурті.

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Виробник повідомляє, що електрокар Cupra об'єднає “силует чотирьохдверного кросовера з характеристиками позашляховика та динамікою спортивного купе”. В обрисах новинки легко читаються риси представленого раніше гібридного концепта Formentor.

На одному із зображень помітно, що електрокар отримає плавники-дефлектори на даху та задній діодний ліхтар-стрічку, як в останніх Porsche.

Фото: тізери нового електричного кросовера Cupra / Cupra

На новому тізері продемонстрований багатий на деталі салон електрокара Cupra. Футуристичний вигляд інтер’єру цілком може зберегтись у серійному автомобілі. Подробиці виробник розкриє у Франкфурті на початку вересня.

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