Спортивный электро-кроссовер получил футуристический дизайн.

Испанская марка Cupra, представила тизер своего первого самостоятельного електрокросовера, который покажут на автосалоне во Франкфурте.

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Производитель сообщает, что электрокар Cupra объединит "силуэт четырехдверного кроссовера с характеристиками внедорожника и динамикой спортивного купе”. В очертаниях новинки легко читаются черты представленного ранее гибридного концепта Formentor.

На одном из изображений видно, что электрокар получит плавники-дефлекторы на крыше и задний диодный фонарь-ленту, как в последних Porsche.

Фото: тизеры нового электрического кроссовера Cupra / Cupra

На новом тизере продемонстрирован богатый на детали салон электрокара Cupra. Футуристический вид интерьера вполне может сохраниться в серийном автомобиле. Подробности производитель раскроет во Франкфурте в начале сентября.

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