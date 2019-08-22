Об этом намекает тизер концепта "45", который будет представлен на автосалоне во Франкфурте 10 сентября.

На Международном автосалоне во Франкфурте, который пройдет с 10 по 22 сентября 2019 года, Hyundai Motor покажет концептуальную модель “45”. “Изюминкой” этого электромобиля будет его дизайн экстерьера, который напоминает первые модели Hyundai, выпускавшиеся в 1970-х годах.

В этом году стенд компании Hyundai Motor на Международном автосалоне во Франкфурте будет создан в соответствии с концепцией STYLE SET FREE, которую впервые продемонстрировали в январе 2019 года на всемирной выставке потребительской электроники CES. Это новая стратегия Hyundai по индивидуальному дизайну транспортных средств, основанная на будущих разработках автономного вождения, позволяющая пользователям полностью настраивать и обновлять условия вождения в соответствии со своим стилем жизни.

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Электрический концепт “45” – один из шоу-стопперов бренда в рамках мотор-шоу во Франкфурте, станет олицетворением новой стилистики, в которой будут создаваться будущие электромобили Hyundai.

Концепция подчеркивает прогрессивное направление дизайна бренда и есть эволюцию стилистики Hyundai – Sensuous Sportiness (“Чувственная спортивность”). “Чувственная” в этом контексте означает усиление эмоциональных ценностей, которые клиенты могут почувствовать благодаря дизайну, а “Спортивность” – готовность реализовать эти ценности с помощью инновационных мобильных решений.

На опубликованном тизере видна задняя часть модели, черты которой напоминают дизайн первых автомобилей Hyundai, выпускаемых в 1970-х годах. Характерная особенность корма концепта-светодиодная панель, заменившая традиционные задние фонари. Подробности о экстерьер, интерьер и технические характеристики концепта “45” раскроют 10 сентября, в первый день работы Автосалона во Франкфурте.

Напомним, что Honda тоже будет выпускать электромобили в ретро-стиле.