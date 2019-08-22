Про це натякає тизер концепту "45", який буде представлено на автосалоні у Франкфурті 10 вересня.

На Міжнародному автосалоні у Франкфурті, який пройде з 10 по 22 вересня 2019 року, Hyundai Motor покаже концептуальну модель “45”. “Родзинкою” цього електромобіля буде його дизайн екстер'єру, який нагадує перші моделі Hyundai, що випускалися в 1970-х роках.

Цього року стенд компанії Hyundai Motor на Міжнародному автосалоні у Франкфурті буде створений відповідно до концепції STYLE SET FREE, яку вперше продемонстрували в січні 2019 року на всесвітній виставці споживчої електроніки CES. Це нова стратегія Hyundai з індивідуального дизайну транспортних засобів, заснована на майбутніх розробках автономного водіння, що дозволяє користувачам повністю налаштовувати й оновлювати умови водіння відповідно до свого стилю життя.

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Електричний концепт “45” – один з шоу-стопперів бренду в рамках мотор-шоу у Франкфурті, стане уособленням нової стилістики, в якій створюватимуться майбутні електромобілі Hyundai.

Концепція підкреслює прогресивний напрямок дизайну бренду і є еволюцію стилістики Hyundai - Sensuous Sportiness (“Чуттєва спортивність”). “Чуттєва” в цьому контексті означає посилення емоційних цінностей, які клієнти можуть відчути завдяки дизайну, а “Спортивність” – готовність реалізувати ці цінності за допомогою інноваційних мобільних рішень.

На опублікованому тізері помітна задня частина моделі, риси якої нагадують дизайн перших автомобілів Hyundai, що випускалися в 1970-х роках. Характерна особливість корми концепту - світлодіодна панель, що замінила традиційні задні ліхтарі. Подробиці про екстер'єр, інтер'єр і технічні характеристики концепту “45” розкриють 10 вересня, в перший день роботи Автосалону у Франкфурті.

Нагадаємо, що Honda теж випускатиме електромобілі в ретро-стилі.