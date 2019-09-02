Автосалон во Франкфурте IAA-2019 начнет работу с 12 сентября 2019 года. Однако журналисты узнают обо всех премьерах Франкфурта-2019 уже 10 сентября.

Франкфуртский автосалон проходит каждые два года в сентябре, поочередно с Парижским мотор-шоу. В 2019 году он откроет двери для посетителей с 12 по 22 сентября в традиционном для него месте – выставочном центре Messe Frankfurt. Стоимость билета на мотор-шоу во Франкфурте составляет от 8 до 19 евро. Журналисты "Авто24" будут вести прямой репортаж с автошоу 10-11 сентября.

На автосалоне во Франкфурте будут представлены новинки большинства мировых автомобильных брендов – Audi, BMW, Jaguar, Honda, Hyundai, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen, и другие.

На сегодня уже известно о многих премьерах автосалона во Франкфурте, большинство из них будет иметь электрический или гибридный привод. Однако еще больше новинок засекречены и будут раскрыты только в день прессы 10 сентября. Вот некоторые из тех, о которых мы писали:

Audi A3, S8, SQ8 і Q7 (фейслифтинг)

Audi представит четвертое поколение своей популярной модели A3 2020-го модельного года. Впервые на публике Audi покажет свои рестайлинговые модели S8, SQ8 и обновленный кроссовер Q7.

BMW X6

Недавно показанное третье поколение X6 от BMW также дебютирует во Франкфурте. Внешне он станет более похожим на другие новинки бренда, а самым мощным мотором станет 523-сильный 4,4-литровый бензиновый V8, который разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 4.4 секунды.

BMW Vision M Next

Концепт Vision M – это взгляд BMW на то, как может выглядеть суперкар M1 образца 1978 года в 2019 году. Vision M получит бензиново-электрическую гибридную трансмиссию мощностью 591 л.с., которую впоследствии можно будет увидеть в более доступных моделях BMW M performance.

Cupra Electric concept

Недавно представленный бренд Seat Cupra продемонстрирует концептуальную версию своего первого электрокара в кузове купе, построенного на универсальной архитектуре MEB Volkswagen Group.

Honda E

Серийный электромобиль в ретро-стиле, основой которого стал концепт 2017 года.

Спортивный электрокар Hyundai Electric

Первый полностью электрический Hyundai для гонки, разработанный в Германии. Пока о нем практически ничего не известно.

Hyundai i10

Один из самых привлекательных "малышей" в своем классе.

Гибридный гиперкар Lamborghini

Lamborghini готовит замену для своего флагмана Aventador на 2020 год. По доступным на данный момент данным, модель получит гибридную силовую установку и стоимость в 2.5 млн долларов!

Land Rover Defender

Мы уже знаем, что преемник легендарного внедорожника будет выпускаться в трех кузовах, оснащенных различными дизельными и бензиновыми двигателями. Единственное, что остается интригой – станет ли новинка продолжателем легендарного отца или это уже будет "не тот Дефендер" ...

Mercedes-Benz EQV

Первый в мире электрический минивэн от Mercedes очень напоминает обычный V-класс.

Mercedes-Benz GLB

Новый компактный внедорожник GLB получит 302 л.с. под капотом от 2.0-литрового "мягкого" гибридного силового агрегата. Флагман AMG 45 будет иметь мощность 416 л.с.

Mini Electric

Электрическая версия Mini.

Porsche Taycan

Porsche начнет программу электрификации стоимостью 6,4 млрд долларов. Taycan – первый "блинчик". Заказ на него можно сделать даже в Украине.

Renault Captur

Модель получила совершенно новый внешний дизайн, обновила фронтальную и заднюю оптику, но при этом в ней, как и раньше, легко угадываются общие черты старого доброго Captur первого поколения.

Skoda Kamiq і Scala Monte Carlo

Ожидается, что Skoda не покажет абсолютно новых прорывных моделей на Франкфуртском шоу этого года, однако продемонстрирует новый вариант Monte Carlo для хэтча Scala и компактного внедорожника Kamiq, тем самым подчеркнув раллийное наследие бренда.

Opel Corsa

Новый Corsa станет первым Opel, который был разработан после перехода в PSA Group в 2017 году. Модель В-класса весит на 108 кг меньше, чем его предшественник. Как и Peugeot 208, с которым он делит свою платформу, может быть оснащен бензиновыми, дизельными или электрическими силовыми агрегатами.

Volkswagen ID 3, ID концепт и T-Roc Cabriolet

Первый из серийных электрических хэтчбеков, очень похож на "Гольф". Кстати, восьмое поколение "гольфа" якобы не покажут, но посмотрим – все возможно!