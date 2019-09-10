Для публики свои двери Франкфуртский международный автосалон откроет только послезавтра, 12 сентября, однако наши журналисты имеют доступ к экспозиций уже сегодня, поэтому мы расскажем о самом интересном первыми.

В выставочном центре Messe Frankfurt с 10 по 22 сентября проходит масштабное событие автомобильного мира – Франкфуртский автосалон.

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На автосалоне во Франкфурте будут представлены новинки большинства мировых автомобильных брендов – Audi, BMW, Jaguar, Honda, Hyundai, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen и др. В этом году даже логотип выставки образован из многочисленных логотип участников.

Большинство нынешних премьер автосалона во Франкфурте, приготовленных массовыми автопроизводителями, будут иметь электрический или гибридный приводы. Ниже – самые ожидаемые премьеры.

Audi A3, S8, SQ8 і Q7 (фейслифтинг)

Audi представит четвертое поколение своей популярной модели A3 2020-го модельного года. Впервые на публике Audi покажет рестайлинговые модели S8, SQ8 и обновленный кроссовер Q7.

BMW X6

Недавно показанное третье поколение X6 от BMW также дебютирует во Франкфурте. Внешне он станет более похожим на другие новинки бренда, а самым мощным мотором станет 523-сильный 4,4-литровый бензиновый V8, который разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 4.4 секунды.

BMW Vision M Next

Концепт Vision M – это взгляд BMW на то, как может выглядеть суперкар M1 образца 1978 года в 2019 году. Vision M получит бензиново-электрическую гибридную трансмиссию мощностью 591 л. с., которую впоследствии можно будет увидеть в более доступных моделях BMW M performance.

Cupra Electric concept

Недавно представленный бренд Seat Cupra продемонстрирует концептуальную версию своего первого электрокара в кузове купе, построенное на универсальной архитектуре MEB Volkswagen Group.

Honda E

Серийный электромобиль в ретро-стиле, основой которого стал концепт 2017 года, впервые предстанет перед публикой в своем конвейерном виде.

Спортивний электрокар Hyundai Electric

Первый полностью электрический Hyundai для гонок, разработанный в Германии. Пока о нем практически ничего не известно.

Hyundai i10

Один из самых привлекательных "малышей" в своем классе.

Гибридный гиперкар Lamborghini

Lamborghini готовит замену для своего флагмана Aventador на 2020 год. Новая модель получила гибридную силовую установку и стоимость в 2.5 млн долларов!

Land Rover Defender

Мы уже знаем, что преемник легендарного внедорожника будет выпускаться в трех кузовах, оснащенных различными дизельными и бензиновыми двигателями. Единственное, что остается интригой – станет ли новинка продолжателем легендарного отца или это уже будет "не тот Дефендер"...

Mercedes-Benz EQV

Первый в мире электрический минивэн от Mercedes очень напоминает обычный V-класс.

Mercedes-Benz GLB

Новый компактный внедорожник GLB получит 302 л. с. под капотом от 2.0-литрового "мягкого" гибридного силового агрегата. Флагман AMG 45 иметь мощность 416 л. С.

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Mini Electric

Электрическая версия Mini SE.

Porsche Taycan

Porsche начнет программу электрификации стоимостью 6,4 млрд долларов. Taycan – первый "блин". Заказ на него можно сделать даже в Украине.

Renault Captur

Модель получила совершенно новый внешний дизайн, обновила фронтальную и заднюю оптику, но при этом в ней, как и раньше, легко угадываются общие черты старого доброго Captur первого поколения.

Skoda Kamiq Monte Carlo і Scala Monte Carlo

Ожидается, что Skoda не покажет совершенно новых прорывных моделей на Франкфуртском шоу этого года, однако продемонстрирует новый вариант Monte Carlo для хэтча Scala и компактного внедорожника Kamiq, тем самым подчеркнув раллийное наследство бренда.

Opel Corsa

Новый Corsa станет первым Opel, который был разработанным после перехода в PSA Group в 2017 году. Модель В-класса весит на 108 кг меньше, чем его предшественник. Как и Peugeot 208, с которым он делит свою платформу, может быть оснащен бензиновыми, дизельными или электрическими силовыми агрегатами.

Volkswagen ID 3, ID концепт и T-Roc Cabriolet

Первый из серийных электрических хэтчбеков, очень похожий на "Гольф". Кстати, долгожданной презентации восьмого поколения “Гольфа” во Франкфурте, якобы, не будет – хэтчбеку устроят персональную программу дебюта.

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