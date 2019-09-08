Наверное, такую "Буханку" не захотят покупать даже по госзаказу.

Американцы производство слишком большого и неуклюжего армейского "Хаммера" прекратили еще в 2010 году, а вместе с ним похоронили и саму марку, поскольку решили, что она бесперспективна. Российский УАЗ пытается повторить успех долгожителей Jeep Wrangler и Mercedes-Benz G-класс, обновляя старую советскую технику, и вот что из этого получается.

Смотрите также: Повелитель тьмы: на видео показали BMW X6, кузов которого почти полностью поглощает свет

Издание Motor в апреле этого года сообщило о выпуске новой версии "Буханки" в исполнении "Трофи". Спецкомплектация предусматривает стальные колеса черного цвета с шинами BFGoodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери и ручки нового типа.

Фото: УАЗ “Буханка Трофи” / УАЗ

В салоне появились передние сиденья с подогревом и с непромокаемой обивкой, а также сдвижные форточки. Именно последний пункт стал предметом внимания автора этого короткого видео.

Также интересно: Берегите ваши глаза – эти примеры "колхозного" тюнинга будут появляться вам в ночных кошмарах