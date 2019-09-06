Специальное покрытие носит название Vantablack и отражает лишь 0,4% света.

Настраивать яркость экрана бесполезно, увидеть линии кузова автомобиля не получится, потому что от него не отражается свет. Но в зеркале он отражается, поэтому его можно увидеть на фото и видео.

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Качественный студийный снимок с несколькими источниками освещения и светоотражающей поверхностью на фоне показывает машину не лучше тизерных изображений. Носителем особого покрытия стал новый BMW X6, от которого темнота оставила только фары, радиаторную решетку и патрубки выхлопа.

BMW X6 Vantablack / Motor1

Vantablack – это краскоподобное покрытие на основе нанотрубок, которое поглощает до 99,6% света. Разработан инновационный материал компанией Surrey Nano Systems. Фотографии и видео передают эффект черного кузова не в полной мере, но все равно впечатляют.

BMW не объявляла о планах выпустить лимитированную серию VBX6, однако сам факт появления такой машины на улицах, на пути к стенду во Франкфурте, свидетельствует о том, что такая возможность существует.

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