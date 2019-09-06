Спеціальне покриття носить назву Vantablack і відбиває лише 0,4% світла.

Налаштовувати яскравість екрану марно, побачити лінії кузову автомобіля не вийде, бо від нього не відбивається світло. Але у дзеркалі він відбивається, тож його можна побачити на фото та відео.

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Якісний студійний знімок з кількома джерелами освітлення і світловідбиваючою поверхнею на тлі показує машину не краще за тізерні зображення. Носієм особливого покриття став новий BMW X6, від якого темрява залишила тільки фари, радіаторну решітку та патрубки вихлопу.

BMW X6 Vantablack / Motor1

Vantablack – це фарбоподібне покриття на основі нанотрубок, яке поглинає до 99,6% світла. Розроблений інноваційний матеріал компанією Surrey Nano Systems. Фотографії та відео передають ефект чорного кузову не в повній мірі, однак все одно справляють враження.



BMW не оголошувала про плани випустити лімітовану серію VBX6, однак сам факт появи такої машини на вулицях, на шляху до стенду у Франкфурті, свідчить про те, що така можливість існує.

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