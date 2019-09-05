Спеціальні світлодіодні смужки встановили в асфальт. Це має покращити видимість пішоходного переходу для водіїв.

Перший в Києві світлодіодний пішохідний перехід з'явився на перехресті вулиці Васильківської з проспектом Академіка Глушкова (біля ВДНГ). Світлодіодні смужки врізали в асфальт, щоб розмітка була краще видна в темний час доби пішоходам та водіям автомобіля.

LED-бруківка при товщині 60 мм витримує вагові навантаження в 2,5 тони (міцність виробу відповідає характеристикам високоміцного бетону). Вона стійка до зносу, впливу води, вологи, льоду, хімічних сполук і солей, легко очищається від забруднень. Також LED-бруківка стійка до сонячного випромінювання, її робоча температура від – 40˚C до + 60˚C.

Витрати з встановлення світлодіодної бруківки були покриті фірмою-виробником.

Нагадаємо, що російські дизайнери розробили перехрестя-вбивці.