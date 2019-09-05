Специальные светодиодные полоски установили в асфальт. Это должно улучшить видимость пешеходного перехода для водителей.

Первый в Киеве светодиодный пешеходный переход появился на перекрестке улицы Васильковской и проспекта Академика Глушкова (возле ВДНХ). Светодиодные полоски врезали в асфальт, чтобы разметка была лучше видна в темное время суток пешеходам и водителям автомобиля.

LED-брусчатка при толщине 60 мм выдерживает весовые нагрузки в 2,5 тонны (прочность изделия соответствует характеристикам высокопрочного бетона). Она устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений. Также LED-брусчатка устойчива к солнечному излучению, ее рабочая температура от – 40C до + 60C.

Расходы по установке светодиодной брусчатки были покрыты фирмой-производителем.

Напомним, что российские дизайнеры разработали перекрестки-убийцы.