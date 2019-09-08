Напевне, таку "Буханку" не захочуть купувати навіть за держзамовленням.

Американці виробництво занадто великого і незграбного армійського “Хаммера” ще у 2010 році, а разом з ним поховали і саму марку, оскільки вирішили, що вона безперспективна. Російський УАЗ намагається повторити успіх довгожителів Jeep Wrangler та Mercedes-Benz G-клас, оновлюючи застарілу радянську техніку, та ось що з того виходить.

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Видання Motor у квітні цього року повідомило про випуск нової версії “Буханки” у виконанні “Трофі”. Спецкомплектація передбачає сталеві колеса чорного кольору з шинами BFGoodrich All-Terrain, експедиційний багажник на даху, сходи на задніх дверях і ручки нового типу.

Фото: УАЗ “Буханка Трофі” / УАЗ

У салоні з'явились передні сидіння з підігрівом і з непромокаючою обивкою, а також зсувні кватирки. Саме останній пункт став предметом уваги автора цього короткого відео.

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