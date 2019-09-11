Мова про трековий Veloster N ETCR та дорожній Hyundai i30 N Project C, які дебютували у Франкфурті.

Спортивний підрозділ N корейської марки Hyundai підготував для автошоу у Франкфурті два експонати: електричний болід Hyundai Veloster N ETCR та цивільний хетчбек Hyundai i30 N Project C.

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Як зрозуміло з назви бойової моделі, електричний Veloster N збудований для участі у кільцевих перегонах ETCR з іншими електрокарами. Від оригінального 350-сильного турбомотора звичайного Veloster N тут не лишилось і сліду. Півдоннокорейський виробник не наводить технічних даних свого електрокара, зазначаючи лише, що автомобіль “повністю електричний, задньопривідний, з центральним розташуванням мотора”. Однак відомо, що суперники Veloster N ETCR на треку матимуть у своєму арсеналі часом і по чотири електромотори, по 700 коней та повний привід, а до сотні бойові електрокари розганяються в межах трьох секунд.

Фото: Hyundai Veloster N ETCR / Сarscoops, Hyundai

Подробиці про конструкцію гоночного електромобіля Hyundai з'являться не раніше, ніж через місяць. Після прем'єри Hyundai Veloster N ETCR будуть проводити повномасштабне тестування, а вперше вийти на стартову лінію він зможе не раніше наступного року.

Фото: Hyundai i30 N Project C / Hyundai

У той же час інший спорткар Hyundai на стенді у Франкфурті – i30 N Project C, значно ближчий до народу, хоча теж не для всіх. Легша, нижча, агресивніша версія топової специфікації i30 N з п’ятьма дверцятами має в арсеналі потужний турбомотор з віддачею у 280 сил. До того ж, Project C на 50 кілограмів легший за звичайний i30 N. Ось методика схуднення від спеціалістів команди N:

Полегшені ковані 19-дюймових дисків OZ Racing – мінус 22 кг;

Пластиковий капот, посилений карбоном – мінус 7,2 кг;

Вуглепластикові пороги – мінус 1 кг;

Дифузор з полімерів – мінус 386 гр;

Алюмінієві кулаки задньої підвіски – мінус 4,66 кг;

Карбонові ковші – мінус 15 кг.



Тираж спецверсії Hyundai i30 N Project C, створеної виключно для європейських замовників, буде обмежений у 600 екземплярів.

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