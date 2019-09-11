Більше 20 марок цього року відмовились від участі експозицій на міжнародному автосалоні у Франкфурті і "Ніссан" – один з них. Та маркетологи компанії довели, що презентацію новинки можна проводити хоч в чистім полі.

Цього року в павільйонах IAA не зустрінеш стендів Citroën, DS, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Volvo, Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin, Alpine, Abarth, Dacia, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Infiniti та Nissan. Остання дозволила собі ще й пожартувати з цього приводу.

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Nissan офіційно представила друге покоління Juke напередодні Франкфуртського автосалону. Очікувалось, що вживу новинку можна буде побачити у Франкфурті, але презентацію перенесли на індивідуальну арену для кросовера у Франкфорті.

Фото: презентація Nissan Juke 2020 у Франкфорті / Carscoops

Місце з такою назвою знайде не кожен навігатор, та це не завадило Nissan влаштувати там “Франкфорт Шоу 2019”. Невеличке село Франкфорт розташоване у французькій комуні Приморська Шаранта. Знайти його (і прийти на захід) змогла лише чверть сотні людей, хоча Nissan France запрошувала усіх охочих і обіцяла приємні сюрпризи для 150 перших гостей.



Масовки не вийшло, але якщо подивитись на окремі фотографії з релізу Nissan, складається враження, що кросовери красуються на стенді масштабного автошоу. Зміна ракурсу на інших світлинах показує, що стенд влаштований просто посереде поля.

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