Фейсліфтинг пішов флагманській моделі на користь, не лише в естетичному сенсі, а й технічному.

Чеський виробник привіз на автошоу у Франкфурті повну лінійку флагманської моделі Superb, після рестайлінгу, включаючи й абсолютно нову гібридну версію SUPERB iV.

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На своєму стенді у Франкфурті чеська компанія представила суббренд ŠKODA iV з двома першими моделями – плагін-гібридним SUPERB iV та міським електромобілем CITIGOe iV.

Фото: оновлене сімейство SUPERB / Carscoops

Оновлений флагман ŠKODA використовує ту ж силову установку, що й Volkswagwn Passat GTE. 1,4-літровий бензиновий TSI з допомогою електромотора генерує 217 к.с. та 400 Нм. Акумуляторна батарея на 13 кВт, дозволяє SUPERB iV проїхати лише на електричній тязі до 55 км.

Фото: ŠKODA SUPERB iV 2020 / ŠKODA

На стенді марки також відбулась прем’єра SUPERB Scout – позашляхової варіації моделі, доступній виключно в кузові універсал, зі збільшеним дорожнім просвітом і повним приводом “в базі”.

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