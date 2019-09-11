Фейсліфтинг пішов флагманській моделі на користь, не лише в естетичному сенсі, а й технічному.
Чеський виробник привіз на автошоу у Франкфурті повну лінійку флагманської моделі Superb, після рестайлінгу, включаючи й абсолютно нову гібридну версію SUPERB iV.
Також цікаво: BMW Concept 4: коли дизайнери дають собі волю
На своєму стенді у Франкфурті чеська компанія представила суббренд ŠKODA iV з двома першими моделями – плагін-гібридним SUPERB iV та міським електромобілем CITIGOe iV.
Фото: оновлене сімейство SUPERB / Carscoops
Оновлений флагман ŠKODA використовує ту ж силову установку, що й Volkswagwn Passat GTE. 1,4-літровий бензиновий TSI з допомогою електромотора генерує 217 к.с. та 400 Нм. Акумуляторна батарея на 13 кВт, дозволяє SUPERB iV проїхати лише на електричній тязі до 55 км.
Фото: ŠKODA SUPERB iV 2020 / ŠKODA
На стенді марки також відбулась прем’єра SUPERB Scout – позашляхової варіації моделі, доступній виключно в кузові універсал, зі збільшеним дорожнім просвітом і повним приводом “в базі”.
Також цікаво: Грінпіс вимагає заборонити кроссовери