Грінпісовці, виявляється, чекали міжнародного автосалону у Франкфурті з не меншим хвилюванням, ніж автомобілісти. Використовуючи увагу, притягнуте до великої автомобільній виставці, активісти-екологи лобіюють заборону найпопулярнішого і динамічного сегмента на ринку - кросоверів.

Мета заборони на продаж SUV - знизити згубний вплив викидів СО2 на світовий клімат. Чому саме кросовери? Тому що ці машини зараз купують найактивніше. І поки кросовери залишаються більш популярними, ніж маленькі електрокари, автомобілі є проблемою для екології, стверджують протестувальники.

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Глава Volkswagen Герберт Дисс заявив в інтерв'ю Reuters, що кросовери - це те, чого хоче клієнт. Але, звичайно, автомобільні компанії повинні прагнути до того, щоб дозволити сім'ям із середнім і низьким доходом придбати електромобіль. Відзначимо, що поки електрокари залишаються значно більш дорогими, ніж аналоги з ДВС.