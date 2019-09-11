Гринписовцы, оказывается, ждали международного автосалона во Франкфурте с не меньшим волнением, чем автомобилисты. Используя внимание, привлеченное к большой автомобильной выставке, активисты-экологи лоббируют запрет самого популярного и динамичного сегмента рынка – кроссоверов.

Цель запрета на продажу SUV – снизить пагубное влияние выбросов СО2 на мировой климат. Почему именно кроссоверы? Потому что эти машины сейчас покупают активно. И пока кроссоверы остаются более популярными, чем маленькие электрокары, автомобили являются проблемой для экологии, утверждают протестующие.

Читайте также: Что ждет украинский авторынок: требования "Евро" отменят, а техосмотр вернут

Глава Volkswagen Герберт Дисс заявил в интервью Reuters, что кроссоверы – это то, чего хочет клиент. Но, конечно, автомобильные компании должны стремиться к тому, чтобы позволить семьям со средним и низким доходом приобрести электромобиль. Отметим, что пока электрокары остаются значительно более дорогими, чем аналоги с ДВС.