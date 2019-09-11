Зареєстровано законопроект, у якому передбачено скасування вимог відповідності певним екостандартам "Євро" для всіх вживаних транспортних засобів, та перенесення введення "Євро-6" для нових на кілька років.

Перший документ, який стосується перегляду правил імпорту автотранспорту в Україні, з’явився у переліку зареєстрованих у Верховній Раді 9-го скликання. Номер проекту – 2078, а його зміст пропонує виключити вимоги відповідності екологічним стандартам "Євро" для вживаних транспортних засобів усіх типів (легкові, вантажні, автобуси, тягачі ("фури"), які запитують перед першою реєстрацією ТЗ в Україні. Також запропоновано перенести дату введення "Євро-6" для нових ТЗ на 2025 рік.

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Звісно, якщо ви еколог чи просто борець за чистоту навколишнього середовища, при згадці про потенційне послаблення екостандартів, та ще й для вживаних автомобілів, могли й за серце схопитися – адже це, на перший погляд, становить неабиякі ризики. Проте не поспішайте тремтячими руками шукати пакунок з валідолом.

Перше: "автомотлоху" у Європі майже не залишилось. Зараз в Україні, за даними ДФС, присутні близько 288 тисяч "євроблях". Це, скоріш за все, "непрохідні" автомобілі, чи ті, які відповідають нормам нижче Євро-2, або ж просто не мають документів. Незалежно від причин, водії цих автівок за 270 днів перехідного періоду не подали їх на митне оформлення. У будь якому разі вони вже тут. У Європі ж у продажу автомобілів, які мають еконстандарт нижче "Євро-2", лише 60-70 тисяч. Тож "автомотлоху" просто ніде братись.

На додачу невдовзі може бути запроваджений обов’язковий контроль придатності до експлуатації ТЗ ("техогляд"), який і повинен стати головним регуляторним засобом для недопущення на дороги "неправильних" транспортних засобів. Втім існує величезна ймовірність того, що відновлення техогляду, відміненого в 2011 році, стане звичною корупційною схемою.

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Другий момент – це право на вибір, якого фактично позбавлені українські автомобілісти, насамперед – вантажні перевізники, які з нового року будуть вимушені "приганяти" машини виключно з "Євро-6". Це ніби й непогано, але точно не дає можливості оновлювати парки старезних ЗіЛів, КаМАзів та й інших "ГАЗонів", випущених у радянські часи. А вони, між іншим, атмосферу киснем анітрохи не поповнюють і техогляд зараз якимось дивом проходять.

Та ж історія і з автобусами: попри заяви виробників, складно повірити, що жовтенькі "маршрутки" місцевого виробництва справді відповідають хоч якимось "Євро". Варто хоч раз проїхати за такою з відкритим вікном, і без лабораторій та приладів стає зрозуміло, що екологічними стандартами там і не пахне, а пахне чимось іншим. Між іншим техогляд вони також регулярно проходять техогляд, зрозуміло що корупційний.

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Ще один сегмент, який досі "заморожений" - ретро-автомобілі. Українські автомобілісти наразі позбавлені права поповнювати свої гаражі екземплярами зарубіжного виробництва. Проводити ж з’їзди чи фестивалі з одних "горбатих Запорожців", "Волг" чи "Побєд" - це не та автокультура, на яку ми справді заслуговуємо.

В цілому, запровадження європейської практики (а саме так і влаштовані справи в ЄС), де екологічні вимоги розповсюджуються на новий транспорт, а на вживаний – ні (бо в автомобіля і без того обмежений строк експлуатації), дозволить ринку активізуватись, нівелює алогічні заборони, встановлені ще колись для "підтримки національного автовиробника". А значить дасть змогу українським автомобілістам (насамперед, перевізникам) замінювати справді морально застарілі й небезпечні автобуси та вантажівки на новіші та більш технологічні. Нехай і не на геть нові, але безумовно делікатніші до середовища, ніж ті, що на кожному підйомі випускають густу хмару чорної кіптяви.

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Відтермінування ж "Євро-6" для нових ТЗ дозволить автодилерам не піднімати ціни на власні товари, оскільки вони зможуть замовляти дещо дешевші авто з "Євро-5" ще кілька років. Зараз описаний законопроект №2078 має статус "зареєстрований у Верховній Раді" та буде переданий на розгляд у профільні комітети.