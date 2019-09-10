Приблизно так виглядатимуть наступні M3 та M4.

BMW продовжує розвиток дизайнерської думки і в нового концепта баварців знову гігантська радіаторна решітка. Більша, ніж будь-коли.

Ще не вщухли гарячі обговорення влетенського “грилю” нового BMW X7 та 7 Series, а баварці вже шокують публіку ще більшою решіткою концепту, форми якого передадуться наступним M3 та M4.

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Серійна ітерація BMW Concept 4 повинна з’явитись наступного року. Досить висока ймовірність, що серійне купе успадкує від концепту динамічний силует, довгий рельєфний капот, глибокі виштамповки на кузові та стильну вузьку оптику. А от екстравагантні 21-дюймові колісні диски, вузькі бічні дзеркала, масивний дифузор і величезна радіаторна решітка далі концепта не підуть.

Нинішній шеф-стиліст компанії – Домагож Дюкеч, заявив, що BMW Concept 4 створювався на основі дизайну класичних моделей, в першу чергу, BMW 328 та MW 3.0 CSi.

Фото: BMW Concept 4 / Сarscoops, BMW

Технічні характеристики концепту баварці залишили без уваги, оскільки концепт був створений виключно для демонстрації тенденцій майбутнього дизайну та еволюції спорткарів BMW 3/4 Series.

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