У січні цього року світ побачив нову флагманську модель баварського бренду. Зустріли її неоднозначно, оскільки численні шанувальники бренду вирішили, що дизайнери "переборщили" з фірмовою решіткою радіатора. А що про неї думають профі?

В обрамленні “струнких” елегантних лазерних фар хромована радіаторна решітка декому видається непропорційно великою. Та автомобільний дизайнер з України Максим Шкіндер стверджує, що принцип “золотого перетину” не був порушений.

Максим Шкіндер зараз живе й працює в Англії, він старший дизайнер екстер’єрів британських суперкарів McLaren. Нещодавно він гостював у Києві з нагоди перемоги у конкурсі арт-проектів від BMW, тож ми вирішили дізнатись його експертну думку щодо розмірів і пропорцій у новому BMW 7-Series.



Фото: Максим Шкіндер та THE ESSENCE, створений для арт-проекту ART INSPIRED BY THE 8 / BMW

Авто 24: Решітка радіатора – саме те, що багато кому не подобається в дизайні останніх BMW. Що, як художник і дизайнер, думаєш про тенденції до збільшення розмірів решітки радіатора на баварських автомобілях?

Фото: BMW 7 Series 2019/2020 / BMW

Максим Шкіндер: Я не претендую на правду, але припущу, що збільшення решітки радіатора в останніх моделях БМВ могло бути результатом наступних чинників:

1) Машини стають потужнішими, потрібно більше охолодження, отже площа радіатора збільшується і периметр зовнішньої решітки слідом за нею;

2) Машини стають фізично більшими в зв'язку з вимогами до безпеки пішоходів, правилами сертифікації. Колишній розмір решітки “губився” на збільшених формах і габаритах машини.

3) Як художник скажу, що в 15 столітті ідеалом жіночої краси були пишні форми, які в наш час класифікуються як розмір XXL. Вважалося, що власниця такої фігури жила в достатку і добре харчувалася, що було, звичайно ж, рідкістю і розкішшю серед простих людей. На психологічному рівні транслювалося, що з такими формами жінкам було легше народжувати, а потомство росло здоровим і міцним.

Такий хід [збільшення розмірів решітки – прим. ред] додає бренду вагомого сприйняття (perceived quality), певну статусність і візуальну домінантність. Іншими словами – викликає довіру.

Авто 24: Чи не занадто сміливий такий дизайн?

Максим Шкіндер: Фірмовій формі радіаторної решітки kidney grille (кідні ґрілл – нирки; прим. ред.) не бракує впізнаваності. За свою історію БМВ перепробував багато: решітка зливалася в один елемент, витягувалась по горизонталі, роз'єднувалась вставкою у колір кузова, в електро-серії вона була монолітною зберігаючи лише контур як елемент впізнаваності бренду і без функції радіатора.

Як на мене, це один з витків еволюції, закономірний пошук, частина процесу трансформації на шляху до чогось нового. А найголовніше, що про решітку зараз говорять усі. У сучасному мистецтві вважається, що не так важлива подія сама по собі, як те, що відбувається довкола неї.

Основна маса критики припадає на європейських клієнтів, тоді як покупці в Китаї позитивно сприйняли зовнішній вигляд BMW 7 Series 2019/2020.

Фото: салон BMW 7 Series / BMW

Коментар від головного дизайнера BMW Адріана ван Хойдонка:

Вивчення відгуків клієнтів показало, що покупці хочуть бачити явні відмінності між 5 Series і 7 Series. А попередні оновлення критикували за те, що нова машина практично не відрізнялась від попередника. Я розумію, що люди можуть бути шоковані виглядом 7 Series і я отримую критичні відгуки, але це неминуче. Моя мета – зробити машину, яка сподобається всім, хоча, очевидно, що це можливо не завжди.

